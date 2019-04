New York Anleger an der Wall Street haben nach zwei starken Börsenwochen etwas Vorsicht walten lassen. Marktbeobachtern zufolge holen Anleger nun erst einmal Luft, nachdem es im Handelskonflikt zwischen den USA und China zuletzt keine Neuigkeiten gegeben hatte. Der Dow Jones verlor 0,32 Prozent auf 26 341,02 Punkte. Der Eurokurs zeigte sich im New Yorker Handel mit zuletzt 1,1261 US-Dollar stabil.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder