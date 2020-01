Die Wirtschaft schießt gegen Wirtschaftsminister Altmaier

Kürzlich ließ eine Personalie die Mitarbeiter im Bundeswirtschafts­ministerium aufhorchen. Jörg Semmler verlässt das Haus. So was kommt in einer Behörde mit fast 2000 Mitarbeitern häufiger vor. Aber Semmler ist nicht irgendwer. Der Spitzenbeamte, der die Schlüsselabteilung Leitung und Planung...