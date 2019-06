Dax schwingt sich wieder über 12.000 Punkte

Frankfurt/Main Nach dem Rückschlag am Vortag hat der deutsche Aktienmarkt zur Eröffnung wieder Boden gut gemacht. Positive Impulse kommen dabei von den festeren Börsen in den USA am Vorabend und Japan am Morgen.

Der Dax überwand in den ersten Handelsminuten die hart umkämpften Marke von 12.000 Punkten und notierte 0,41 Prozent im Plus bei 12 002,18 Zählern. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex ein Wochenplus von rund 2,3 Prozent an.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, gewann am Freitag 0,22 Prozent auf 25.024,01 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent aufwärts.