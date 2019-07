Scheuer: Bahn preislich konkurrenzfähiger zum Fliegen machen

Berlin In der Klimadiskussion hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eine Überprüfung der Ticketpreise der Bahn angeregt. "Die Preispolitik ist grundsätzlich in Ordnung. Aber wir müssen darüber reden, auf welchen bestimmten Strecken die Bahn ihre Preise senken muss, um hier noch konkurrenzfähiger zum Flugzeug zu sein", sagte Scheuer der "Bild"-Zeitung. Der Minister warnte gleichzeitig vor Übertreibungen. Es sei in Ordnung, einen Flieger zu nehmen, wenn man anders nicht vernünftig an sein Wunschziel komme.

