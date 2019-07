Volvo ruft 500 000 Autos zurück - 54 000 in Deutschland

Göteborg Volvo ruft weltweit rund eine halbe Million Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Grund dafür sei eine Komponente im Motorraum, die schmelzen könne, sagte ein Volvo-Sprecher. Im schlimmsten Fall könne dies dazu führen, dass der Motor zu brennen beginne. Berichte über Verletzte oder Unfälle habe Volvo Cars bislang nicht erhalten. In Deutschland sind 54 000 Volvo-Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen. Nach Angaben des schwedischen Fernsehsenders SVT geht es um Modelle mit vierzylindrigen Dieselmotoren, die in den Jahren 2014 bis 2019 gebaut wurden.