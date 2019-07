Das „unwahrscheinliche“ Jubiläum einer Wolfenbütteler Bank

1402,50 Mark überwies die Zuckerfabrik Söllingen 1918 an eine Berufsgenossenschaft. So steht es fein säuberlich im Kassenjournal des Bankhauses C. L. Seeliger für das Jahr. Seit ihrer Gründung 1794 hat die Wolfenbütteler Privatbank die Kassenbücher vorliegen, wie Friedrich-Carl Heidebroek erzählte,...