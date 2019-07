Ladesäulen – VW beteiligt sich an Firma

Wolfsburg. Mit „has to be“ will der Autobauer den Ausbau der Ladesäulen für E-Autos vorantreiben.

Volkswagen steigt verstärkt in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos in Europa ein. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, übernimmt der Autobauer über seine Tochter Elli rund 25 Prozent der Anteile an der österreichischen Firma „has to be“. Zu dem Kaufpreis äußerte sich Volkswagen nicht. Nach Angaben des Autobauers zählt „has to be“ zu den führenden Anbietern von Betriebssystemen für die Elektromobilität. „Gemeinsam mit „has to be“ wollen wir das schnell wachsende Geschäftsfeld der Ladeinfrastruktur erschließen und weiterentwickeln“, sagte Thomas Ulbrich, Vorstand für Elektro-Mobilität bei der Marke Volkswagen.

Die konzerneigenen Ladesäulen werden laut VW bereits mit der Software von „has to be“ betrieben. Bis 2025 sollen durch den Autobauer rund 36.000 Ladepunkte in Europa aufgebaut werden. „Einfaches und komfortables Laden ist ein Muss für den schnellen Durchbruch der E-Mobilität. Dafür brauchen wir nicht nur mehr Ladesäulen, sie müssen zusätzlich auch intelligent vernetzt sein und funktionieren“, begründete Ulbrich das Engagement. Das Laden eines E-Autos müsse genauso selbstverständlich werden wie das Laden eines Smartphones.

„Has to be“ beschäftigt an drei Standorten, unter anderem in München, insgesamt 70 Mitarbeiter. Diese verwalten laut Mitteilung 16.000 Ladepunkte vor allem in Europa, aber auch etwa in Norwegen und Australien. Das österreichische Unternehmen gründete sich vor sechs Jahren und hatte die süddeutsche VW-Tochter Audi als ersten Kunden. Seither habe sich der Umsatz jedes Jahr wenigstens verdoppelt – vor allem durch die starke Nachfrage aus Deutschland und der Schweiz. Zu genauen Umsatz- und Gewinnzahlen machte das Unternehmen keine Angaben.