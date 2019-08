„Ausmaße des Waldsterbens erreichen historische Dimension“

Am auffälligsten ist die Veränderung in unserer Region wohl im Harz: Grüne Fichtenwälder wandeln ist sich in Wüsten, aus denen die vertrockneten, oft rindenlosen Nadelbäume hervorstehen wie die Stacheln an einem Kaktus. Aber auch andernorts fallen dem Beobachter Bäume, etwa Buchen, auf, die viel zu...