VW-Patriarch Ferdinand Piëch mit 82 Jahren gestorben

Rosenheim/Wolfsburg. Nach übereinstimmenden Berichten starb der Porsche-Enkel am Sonntag in Rosenheim.

Nach übereinstimmenden Informationen von „Bild“, „Handelsblatt“, der Deutschen Presseagentur und unserer Zeitungen ist der ehemalige VW-Vorstands- und -Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch tot. Wie am späten Montagabend bekannt wurde, starb Piëch am Sonntagabend im Klinikum der oberbayerischen Kreisstadt Rosenheim nach dem Besuch eines Restaurants.

Piëch wurde 82 Jahre alt. Er war der Enkel des Käfer-Konstrukteurs Ferdinand Porsche.

Der Österreicher galt als genialer Autokonstrukteur und hartnäckiger Manager. Piëch formte aus dem Wolfsburger Autobauer einen Weltkonzern, einen Vollsortimenter, der vom Motorrad bis zum schweren Lkw alles anbietet. Unter seiner Regie wurden die Fahrzeug-Hersteller Lamborghini, Bugatti, Bentley, Scania, MAN und Porsche Marken des VW-Konzerns.

Piëch war bis 2015 Aufsichtsratschef bei Volkswagen

Piëch gelang es zudem, sich mit dem mächtigen Betriebsrat des Autobauers zu arrangieren. Der lobte ihn sogar als „Unternehmer mit hoher sozialer Kompetenz“. Durch diese Strategie war der Betriebsfrieden bei VW gesichert. Von 1993 bis zum Frühjahr 2015 begleitete Piëch das Unternehmen eng als Chef des Vorstands und später des Aufsichtsrats.

Nach dem Zerwürfnis mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn schied Piëch im Unfrieden aus dem Konzern aus. Es war der erste Machtkampf, den Piëch VW-intern verlor. Seitdem war es sehr still geworden um ihn. Gleichwohl war Piëch weiterhin Großaktionär des Konzerns. Im Frühjahr 2017 hat er allerdings einen Großteil seiner Anteile an der Porsche-Holding SE, die die VW-Anteile der Familien und Porsche bündelt und hält, verkauft. Käufer waren seinerzeit ebenfalls Mitglieder beider Familien.

Piëch baute VW aus

In seiner Zeit als VW-Vorstandsvorsitzender hat Piëch in unserer Region viel bewegt. Dazu gehören nicht nur der Ausbau des VW-Konzerns, sondern auch etwa die Errichtung der Autostadt in Wolfsburg und der Bau des VfL-Stadions in Wolfsburg, den VW zur Hälfte finanzierte. Wegen seiner Verdienste wurde Piëch die Ehrenbürgerwürde der Städte Wolfsburg und Braunschweig verliehen.

Bis heute ist unklar, warum sich der Manager im Frühjahr 2015 mit seinem Zögling und engen Begleiter Winterkorn überwarf. Einige Beobachter mutmaßen, dass Piëch schon damals zumindest ahnte, was auf den Konzern durch den im Herbst 2015 öffentlich gewordenen Abgas-Betrug zurollt.