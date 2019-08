Warum Netflix jetzt einige Filme erst in US-Kinos zeigt

Diese Schauspieler verdienen am besten

Das US-Magazin „Forbes“ hat den Schauspiel-Superstars mal wieder aufs Konto geguckt und überschlagen, wer in den vergangenen zwölf Monaten am meisten verdient hat. Platz 10: Will Smith. Der US-Schauspieler hat nach den Forbes-Schätzungen umgerechnet rund 32 Millionen Euro verdient (35 Millionen US-Dollar). 18 Millionen Euro bekam Smith für den Netflix-Film „Bright“, dazu kommt die Gage für seinen Auftritt in der Disney-Verfilmung von „Aladdin“. Der 50-Jährige hat auch mal wieder gerappt – in Nicky Jams „Live It Up“.

Foto: Rodrigo Reyes Marin / ZUMA Press / imago