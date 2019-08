Postbanken wegen Streiks geschlossen

Braunschweig. In Braunschweig und Hannover bleiben Filialen am Freitag geschlossen.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte einzelner Postbank-Filialen in Niedersachsen und Bremen zum Streik aufgerufen. Nachdem am Donnerstag schon Filialen unter anderem in Braunschweig und Hannover geschlossen waren, bleiben sie laut Mitteilung der Gewerkschaft auch am Freitag zu. Verdi fordert im Tarifstreit ein Lohnplus von 7 Prozent, mindestens 200 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Seit der vollen Integration der Postbank in die Deutsche Bank wachse der Druck auf die Beschäftigten, hieß es.