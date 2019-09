ASM-Dimatec beizt Edelstahl in Wolfsburg emissionsfrei

Wenn Edelstahl gebeizt wird, entstehen in der Regel viele Stickoxide und Sondermüll. Denn um die Produkte optisch zu veredeln und korrosionsbeständiger zu machen, werden sie in Becken mit Beize getaucht, die unter anderem auch aggressive Salpetersäure enthält. Reagiert diese Säure mit Metall, entstehen Stickoxide (NOx). Die durch das Beizen abgetragenen Schwermetalle des Edelstahls gelten außerdem als Sondermüll.

Die Braunschweiger Firma Siedentop Oberflächentechnik hat bereits 2005 ein Sprühverfahren entwickelt, dass ein Vielfaches weniger an Beizmitteln verbraucht und auch ohne Salpetersäure auskommt. Nach Angaben des Geschäftsführers Martin Peesel hat das Unternehmen bereits mehr als 30 dieser Beizanlagen gefertigt, eine etwa für einen Betrieb in Saudi-Arabien. Nun steht die erste vergleichsweise umweltfreundliche Beizanlage aber auch in Niedersachsen, genauer gesagt in Wolfsburg, bei dem Schweißfachbetrieb ASM-Dimatec.

„Für Unternehmen wird es immer wichtiger, wie grün ihre Produktion ist“, sagt Christian Bornstein, Geschäftsführer des Wolfsburger Mittelständlers. Auf dessen Betriebsgelände steht seit wenigen Wochen sehr platzsparend ein doppelstöckiger Container – die von Siedentop entwickelte mobile Beizanlage. Im unteren Container verlaufen Schienen auf dem Boden, auf denen Bauteile, zum Beispiel kurze Edelstahl-Rohre, in den Beizraum geschoben werden. Dort wiederum verlaufen Leitungen an Wänden und der Decke, aus denen die Beizsäure gesprüht wird.

Das Beizen von Edelstahl sorgt dafür, dass Verfärbungen am Edelstahl, die durch Schweißarbeiten entstehen, beseitigt werden. Nach einem Spülvorgang werden die Edelstahl-Bauteile in der Anlage außerdem „passiviert“ – das heißt, durch eine chemische Reaktion mit einer Chromoxidschicht überzogen, die die Stahlprodukte vor Korrosion schützt. Das alles geschieht hinter den verschlossenen Türen des Containers, ohne dass ein Mitarbeiter anwesend sein muss.

Die Beize und auch das Spülwasser werden im Kreislaufverfahren eingesetzt: Sie sammeln sich am hinteren Boden, werden angesaugt, in den zweiten Stock des Containers hochgepumpt und dort gereinigt und gefiltert. Nach Angaben von Peesel werden 90 Prozent des Spülwassers wieder eingesetzt, zehn Prozent fließen in das Abwasser.

Insgesamt werden für das Verfahren weniger als 1000 Liter Beizmittel benötigt, während in Tauchbeizbecken 30.000 Liter nicht ungewöhnlich seien. Bei solchen Mengen muss auch die Abluft gereinigt werden. „Mit unter 1000 Litern fällt man nicht unter das Bundesemissionsschutzgesetz“, erklärt Peesel. Dadurch verkürzen sich auch die Genehmigungsverfahren zum Bau der Anlagen. Er rechnet vor: „Wäre dieser 32 Kubikmeter große Beiz-Container ein Tauchbecken, müssten pro Stunde mit hohem Energieaufwand 16.000 Kubikmeter Abluft gefiltert werden. Außerdem würde ein Becken in dieser Größe 80 Gramm Stickoxide pro Stunde ausstoßen.“ Der Grenzwert liegt laut Vorschrift „TA Luft“ bei fünf Gramm je Stunde.

ASM-Dimatec nutzt die Anlage für eigene Produkte, bietet sie aber auch anderen Unternehmen zur Nutzung an. „Wir haben erst einmal viele Probebeizungen für interessierte Betriebe durchgeführt“, erzählt Bornstein. Es gebe inzwischen erste feste Kunden. „Es wird schon gut angenommen“, sagt der Geschäftsführer. Demnach könnten rund 80 Prozent der Edelstahlteile, die normalerweise in Becken gebeizt würden, auch durch die acht Meter lange Anlage geschickt werden.

Für längere Rohre hat Siedentop nach eigenen Angaben ein Sprühverfahren entwickelt, in dem die Rohre hochkant aufgestellt werden. Dann kommt die Beizflüssigkeit auch ins Innerste der Rohre. Sowieso ist Peesel überzeugt, dass die Qualität der „Rotainer“ genannten Anlagen besser ist. Denn während Edelstahl in Tauchbecken nur badet, wird es im Sprühverfahren sozusagen abgeduscht. Zudem sei es im Durchschnitt etwa zehn Prozent zeitsparender. Die Hochkant-Version der Anlage besteht bisher allerdings nur auf dem Zeichenbrett.

Beide Unternehmer versprechen sich Erfolg von der NOx-freien Anlage in Wolfsburg. Bornstein sagt: „Weil wir weniger Chemie nutzen, können wir günstiger beizen. Und grüner sind wir dabei auch noch.“ Künftig wollen die Unternehmer ihre Zusammenarbeit noch verstärken: Dann will ASM-Dimatec die Anlagen auch selbst für Siedentop herstellen.