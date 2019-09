Haribo verkauft Tüten nur mit grünen und roten Gummibären

Haribo bietet jetzt Einzelpackungen der „Goldbären“ an an.

Berlin. Was macht man mit dem Rest einer Tüte Gummibären, wenn man nur die roten mag? Haribo bietet seinen Kunden ab sofort eine Lösung an.

Jeder Fan von Gummibären hat wohl seinen ganz besonderen Favoriten, wenn es um die Farbe der süß-sauren Tiere geht. Und viele Kunden würden sich wohl Tüten wünschen, in denen nur die Lieblingsbären enthalten sind. Der Hersteller Haribo erfüllt diesen Wunsch nun - zur Freude der Kunden.

Wie das Unternehmen mitteilt, sind ab sofort 75-Gramm-Tüten erhältlich, die ausschließlich eine Sorte der „Goldbären“ enthalten. Die Tüten sind für 49 Cent im Online-Shop des Herstellers sowie im Einzelhandel zu erhalten heißt es.

Haribo verkauft jetzt diese Sorten einzeln

Erdbeere

Himbeere

Zitrone

Orange

Apfel

Ananas

Der Preis für die „sortenreinen“ Bären ist mit 65 Cent pro 100 Gramm höher als bei Packungen mit allen Sorten (48 Cent pro 100 Gramm). Nach Angaben des Herstellers werden die Sondertüten nur eine begrenzte Zeit erhältlich sein. Wie lange dieser Zeitraum sein wird, verriet Haribo in einer ersten Mitteilung nicht.

Haribo hat zuletzt nicht nur sein Sortiment, sondern auch seine Software in der Produktion aktualisiert. Das hatte aber zu Problemen geführt. So drohte beinahe ein Gummibär-Engpass vor Weihnachten. Haribo kämpfte mit der Software. In den folgenden Wochen waren die Probleme dann aber behoben worden und Gummibären wieder in den Regalen zu finden. (ac)