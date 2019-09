Unternehmerpreis ehrt „vier waschechte Familienunternehmer“

Bereits zum dritten Mal in Folge ist am Donnerstagabend der „Unternehmerpreis der Region 38“ im BZV-Medienhaus verliehen worden. In diesem Jahr ging er an Hermann Butting, Geschäftsführer und Alleingesellschafter des Edelstahl- und Rohrspezialisten Butting im Landkreis Gifhorn. Er hat sich damit gegen drei weitere Finalisten durchgesetzt. Butting bedankte sich für die „große Ehre“. „Ich nehme sie gerne an“, sagte er, und holte seine Ehefrau, Heike Butting, auf die Bühne, denn: „So eine Berufung haben wir als Ehepaar und Unternehmer gemeinsam.“

Laudator Ralf Meister, Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, hob besonders Buttings offenen Umgang mit seinem christlichen Glauben hervor. „Ein Unternehmer, der sich zu seinem Glauben nicht nur bekennt, sondern auch darüber spricht und schreibt. Ein erfolgreicher Unternehmer mit einem großen Herzen für seine Region und einem religiösen Herzen“, sagte Meister.

Die vier Finalisten des Preises (mit Skulpturen) im Kreise von Jury und Sponsoren sowie mit dem Landesbischof Ralf Meister (vierter von links) und Chefredakteur dieser Zeitung, Armin Maus. Foto: Florian Kleinschmidt / BestPixels.de

Die christliche Grundhaltung Buttings würde sich im Unternehmen, in der Mitarbeiterführung und in seinem gesellschaftlichen Engagement widerspiegeln. So unterstütze die Butting-Studienförderung junge Menschen bei der Verwirklichung ihrer beruflichen Pläne, die Butting-Akademie wolle mit der Trägerschaft für die Integrationswerkstatt Nordkreis Gifhorn Begleiter eines werteorientierten Entwicklungswegs sein. „Für den Unternehmer Butting, der heute Abend den ,Unternehmerpreis der Region 38’ im Jahr 2019 erhält, spielen Werte, vor allem aber ihr Begründungshorizont eine besondere Rolle“, so der Landesbischof. Er wünschte dem Unternehmer und Vater dreier Töchter: „Gott segne sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen.“

Der von der Jury ausgelobte Sonderpreis „Transformation“ ging an den Reise-Unternehmer Wilhelm Schmidt. Wie Rolf Schnellecke, Ehrenbürger Wolfsburgs, Logistikunternehmer und Mitglied der Unternehmerpreis-Jury, darlegte, soll der Sonderpreis ein Unternehmen honorieren, das eine Transformation in besonderer Weise bewältigt habe. Schmidt habe sich von einem Bus-Unternehmen zu einem umfassenden Touristik-Unternehmen entwickelt. „Mit hoher Anerkennung für Ihr Unternehmen wünsche ich Ihnen weiterhin viel Glück und Erfolg“, sagte Schnellecke. Schmidt nahm den Preis stellvertretend für alle Mitarbeiter an: „Das ist unser aller Preis, die Schmidt zu dem gemacht haben, was wir heute sind“, sagte der Preisträger.

Der Unternehmerpreis 2019 der Region 38 Der Unternehmerpreis 2019 der Region 38 Am 5. September wurde der Unternehmerpreis im BZV Medienhaus an Hermann Butting verliehen. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wie Butting und Schmidt erhielten auch die Finalisten Axel Ditzinger vom Großhandel Werner Ditzinger und Auerswald-Geschäftsführer Christian Auerswald jeweils eine Holzskulptur des Künstlers Magnus Kleine-Tebbe sowie eine Porträtzeichnung aus der Feder des Künstlers. Die „vier waschechten Familienunternehmer“ seien alle Gewinner, sagte André Ehlers, Redaktionsleiter bei Radio 38, der durch den Abend führte. Auch Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung, betonte: „Wir haben nur Gewinner hier.“

Der Unternehmerpreis wurde vom Verband „Die Familienunternehmer“, der Braunschweiger Privatbank und den Wirtschaftsredaktionen des Magazins „Standort 38“ und unserer Zeitung ins Leben gerufen. Er soll unternehmerischen Erfolg in unserer Region würdigen und nachhaltiges Wirtschaften und Innovationsfähigkeit des Mittelstands auszeichnen. Gesponsort wird der Preis von der Unternehmensberatung PwC sowie der Rechtsanwaltskanzlei Göhmann.