Thomas Cook vor Pleite: 300.000 Deutsche bangen um Urlaub

Hunderttausende Urlauber müssen derzeit zittern: Thomas Cook führt mit der britischen Regierung und potenziellen Investoren Gespräche über eine mögliche Rettung des angeschlagenen Reiseunternehmens. „Wir haben noch nicht aufgegeben“, sagte eine mit den Verhandlungen vertraute Person am Wochenende.

Nun hat sich das Unternehmen auch zu bereits gebuchten Flügen und Reisen geäußert und bereits gebuchte Urlaube für sicher erklärt. Dabei ist noch gar nicht klar, wie es aktuell weitergehen sollte. Der Verwaltungsrat tage am Wochenende, um seine Möglichkeiten auszuloten.

„Thomas Cook setzt nach wie vor alles in seinen Möglichkeiten Stehende daran, den Deal zur Rekapitalisierung über die Ziellinie zu bringen. Die Verhandlungen mit allen wesentlichen Stakeholdern sind komplex und dauern an. Derzeit werden die Condor-Flüge regulär durchgeführt“, sagte ein Unternehmenssprecher von Condor unserer Redaktion.

Thomas Cook vor Pleite - Das Wichtigste in Kürze:

Hunderttausende Urlauber sind in Sorge vor einer Pleite von Thomas Cook

Das Reiseunternehmen sucht nach neuen Geldgebern

Auch viele Deutsche wären von einer Pleite betroffen

300.000 Gäste aus Deutschland bangen um ihren Urlaub

Ein tunesisches Hotel nahm Gäste von Thomas Cook als „Geisel“

Laut BBC kam es bereits zu Zwischenfällen im Zusammenhang mit der Spekulation um die Pleite. So seien in einem tunesischen Hotel Touristen am Sonnabend am Verlassen des Hauses gehindert worden. Nur wenn sie zusätzliche Gebühren – in einigen Fällen wohl mehrere Tausend Pfund – zahlen würden, um die Posten zu decken, die Thomas Cook dem Hotel schulde, dürften sie das Ressort verlassen.

„Wir werden als Geiseln gehalten“, sagte der britische Urlauber Ryan Farmer der BBC. Nach Bekanntwerden des Falls habe das Hotel auf die Praxis verzichtet, die Gäste könnten das Hotel nun wieder verlassen.

300.000 Deutsche betroffen

Das Auswärtige Amt wollte sich auf Anfrage zu dem möglichen Bankrott von Thomas Cook und der damit verbundenen Konsequenz für die rund 300.000 deutschen Urlauber nicht äußern. „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen zu einer möglichen Pleite“, sagte der Sprecher.

Am Sonntag sollte ein Treffen mit Geldgebern stattfinden, wie die Finanznachrichtenagentur dpa-AFX aus informierten Kreisen erfuhr. Ein Unternehmenssprecher wollte dies nicht kommentieren. Thomas Cook strebt nach Angaben vom Freitag eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 200 Millionen Pfund (226 Mio Euro) an.

Für gewöhnlich springt in Deutschland im Falle einer Insolvenz eines Pauschalreisen-Anbieters ein Versicherer ein. Dafür erhalten Reisende in der Regel vor Antritt ihres Urlaubs einen Sicherungsschein sowie die Kontaktdaten des Versicherers. Der Reiseveranstalter ist laut Informationen des ADAC im Falle einer Pleite dazu verpflichtet sicherzustellen, dass die Pauschalreisenden den Reisepreis erstattet bekommen und vom Urlaubsort zurückgeholt werden.

Das Unternehmen mit Marken wie Neckermann-Reisen und der Fluglinie Condor braucht dringend Geld, um in die Zukunft seines Geschäfts zu investieren. Erschwerend kommt hinzu, dass das Unternehmen im Winter üblicherweise weniger einnimmt. Die benötigten 200 Millionen Pfund kämen zu einem bereits ausgehandelten 900 Millionen Euro schweren Paket hinzu. Die angestrebte Summe soll finanzielle Stabilität für die Zukunft bringen.

Thomas Cook – Großbritannien droht größte Rückholaktion in Friedenszeiten

Auf einige Touristen hat der drohende Kollaps offenbar bereits handfeste Auswirkungen. Wie britische Medien berichten, sind Touristen aus Großbritannien in einem Hotel in Tunesien zeitweise „wie Geiseln“ festgehalten worden.

Den Berichten zufolge forderte das Hotel in Les Orangers mehrere Tausend Euro von Gästen, die das Resort verlassen wollten, um damit finanzielle Schäden durch eine Thomas-Cook-Pleite auszugleichen. Auch interessant: So sollen Pauschalreisen bei Neckermann individueller werden.

Thomas Cook: Reise gebucht - und was nun?

Sollte Thomas Cook das Geld nicht beschaffen können, könnte der Konzern Gläubigerschutz beantragen müssen. Das beunruhigt die Kunden, sie werden zunehmend nervös. In sozialen Medien kommt immer häufiger die Frage auf, ob und wie man nach Hause komme.

„Alle unsere Urlaube finden normal statt“, schrieb das Unternehmen via Twitter. Zum Ende der Sommersaison befinden sich noch immer Hunderttausende Kunden mit Thomas Cook im Urlaub.

Insgesamt sind derzeit 600.000 Touristen mit Thomas Cook unterwegs. Sollten die etwa 160.000 Briten stranden, wäre das für Großbritannien die größte Rückholaktion in Friedenszeiten in der Geschichte des Landes.

Der 1841 gegründete Reiseveranstalter beschäftigt 21.000 Mitarbeiter in 16 Ländern. Pro Jahr entscheiden sich 19 Millionen Urlauber für eine Reise mit Thomas Cook. Von einer möglichen Pleite betroffen wären auch Hauptreiseländer wie Spanien, Griechenland oder die Türkei.

Touristikkonzern leidet unter Reiseunlust der Briten

Thomas Cook, der weltweit zweitgrößte Reisekonzern nach TUI, war durch eine milliardenschwere Abschreibung auf ein britisches Tochterunternehmen und ein schwächeres Reisegeschäft ins Schleudern geraten. Noch vor einigen Monaten hatte der Thomas-Cook-CEO gesagt, dass Fliegen „sehr, sehr günstig bleiben“ werde.

Stärker als TUI leidet Thomas Cook unter der mit Brexit und schwächerem Pfund einhergehenden Reiseunlust der Briten. Größter Aktionär ist die chinesische Fosun-Gruppe, die nach bisherigen Planungen 450 Millionen Pfund frisches Geld bereitstellen sowie drei Viertel des Reisegeschäfts und ein Viertel der Airline-Gruppe übernehmen will. (rtr/les)