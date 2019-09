Hanfbier aus Braunschweig

Technischer Betriebsleiter Siegfried Hanisch (links) und Uwe Berkhausen, Leiter der Qualitätssicherung, in der Abfüllanlage der Oettinger-Brauerei in Braunschweig.

Hätten Sie es geahnt? 160 Millionen Liter, beziehungsweise 1,6 Millionen Hektoliter Bier, Bier-Misch- und alkoholfreie Getränke verlassen jährlich die Brauerei Oettinger in Braunschweig. „Wir sind nach wie vor Niedersachsens größte Brauerei“, sagt der Technische Betriebsleiter Siegfried Hanisch. Vor zehn Jahren wurde die damals zur Carlsberg-Tochter Holsten gehörende Braustätte vom süddeutschen Familienunternehmen Oettinger übernommen. Das „F“ aus dem Logo des Braunschweiger Biers Feldschlösschen zeugt im Ausstellungsraum noch immer von den alten Zeiten. Seit 1871 wird an dieser Stelle Bier gebraut, nur Feldschlösschen ist nicht mehr dabei.

Heute ist Braunschweig einer von vier Oettinger-Brauerei-Standorten. Neben der Zentrale im schwäbischen Oettingen produziert das Unternehmen in Mönchengladbach und in Gotha. In Braunschweig beschäftigt das Unternehmen 178 Mitarbeiter, in der gesamten Gruppe rund 1050. Laut Hanisch sind die meisten seiner Braunschweiger Kollegen seit vielen Jahren dabei, die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit liege bei 18 Jahren.

2018 wurden 330 Millionen Flaschen und Dosen abgefüllt

Hergestellt werden in Braunschweig nicht nur Getränke, die mit dem Oettinger-Label verkauft werden, sondern auch die Biersorte 5.0 sowie Abfüllungen, die Einzelhandels-Kunden als Eigenmarke verkaufen. Pro Stunde können nach Angaben Hanischs 40.000 Glasflaschen auf jeder der vier Anlagen abgefüllt werden, im vergangenen seien es in Summe 330 Millionen Flaschen und Dosen gewesen.

Von Braunschweig aus werde der norddeutsche Raum zwischen Bielefeld und Berlin bis hoch nach Schleswig-Holstein beliefert. Außerdem würden Abfüllungen aus Braunschweig ins europäische Ausland, nach Südamerika und nach China exportiert.

Gegen das Oettinger-Image des Billigbieres wehrt sich Hanisch. Es würden strengste Qualitätsstandards eingehalten, Oettinger verwerte keine gen-veränderten Rohstoffe, zudem gelte das deutsche Reinheitsgebot. „Wir sind nicht billig, wir sind preiswert“, sagt er.

Dass der Preis für Oettinger-Sorten unter denen vieler anderer Hersteller liege, habe andere Gründe. Hanisch: „Oettinger verzichtet auf Werbung und beliefert seine Kunden direkt.“ So gehörten zum Standort Braunschweig sechs eigene Lkw, mit denen die Kunden im norddeutschen Raum angefahren würden. Durch den Verzicht auf Werbung und Zwischenhändler spare das Unternehmen Kosten, entsprechend gestalte sich die Preispolitik.

Der Bierabsatz sei abhängig von großen Veranstaltungen, erläutert Hanisch. So würden sich zum Beispiel Fußball-Europa- und -Weltmeisterschaften positiv auswirken. Grundsätzlich aber geht der Bierdurst der Deutschen zurück, beziehungsweise verteilt sich auf immer mehr Biersorten. Darunter leiden Standard-Biere wie zum Beispiel Pils, Export und Weißbier. Hanisch spricht von einem herausfordernden Markt.

Hinzu kommt laut Hanisch ein scharfer Wettbewerb. Dafür sorgten nicht unbedingt die kleinen Craftbeer-Brauereien, die überall aus dem Boden sprießen, sondern der Preiskampf der großen Brauerei-Konzerne. Hanisch nennt sie „Werbe-Brauereien“, die ihre Produkte trotz hohen Werbeaufwandes zu Dumpingpreisen verkauften. „Das macht uns das Leben schwer“, sagt er.

Neue Getränke sollen schwindenden Bierabsatz ausgleichen

Oettinger setze darauf, den schwindenden Zuspruch für Pils und Co. mit neuen Produkten auszugleichen. Insbesondere alkoholfreie und Bier-Mischgetränke sorgten noch für Wachstum. Ganz neu ist ein Mischgetränk aus Bier und Hanf, das Oettinger bisher ausschließlich in Braunschweig produziert. Die Rezeptur der neuen Getränke kommt aus der schwäbischen Zentrale. „Wir brauchen neue Produkte, um den Standort auszulasten“, sagt Hanisch.

Seit der Übernahme vor zehn Jahren hat Oettinger nach eigenen Angaben 36 Millionen Euro in den Standort Braunschweig investiert. So entstanden unter anderem eine neue Abfüllanlage für Kunststoffflaschen und eine neue Lagerhalle. „So sind wir gut für die Zukunft aufgestallt“, betont der Betriebsleiter.

So wie das Unternehmen auf Werbung verzichtet, so verzichtet es darauf, seine Geschäftszahlen zu veröffentlichen. Die jüngsten Zahlen finden sich im Bundesanzeiger für das Jahr 2017. Damals wies das Unternehmen einen Umsatz von rund 313 Millionen Euro aus, er lag geringfügig über dem des Vorjahres. Den Jahresüberschuss bezifferte Oettinger auf 1,76 Millionen Euro, nach knapp 3,6 Millionen Euro im Jahr 2016.