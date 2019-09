Große Sorge bei Mallorca-Hoteliers nach Thomas-Cook-Pleite

Palma. Die Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook hat die Tourismusbranche auf Mallorca in Aufruhr versetzt. Die Konsequenzen für die spanische Urlaubsinsel seien "von einer bisher nie dagewesenen Dimension", sagte die Präsidentin des Hotelierverbandes FEHM, Maria Frontera, in Palma. Jetzt gehe es zunächst darum, dass die Rückkehr der betroffenen Touristen in ihre Heimatländer "so wenig traumatisch wie möglich gestaltet" werde. Nach Medienberichten warteten auf dem Flughafen in Palma zwischen 1500 und 2000 betroffene Touristen auf Ersatzflüge in die Heimat.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder