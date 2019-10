Das Opel-Stammwerk in Rüsselsheim (Archivbild).

Frankfurt/Main. Das Opel-Stammwerk in Rüsselsheim leidet an starker Unterauslastung. 2600 Mitarbeiter müssen deshalb nun sechs Monate in Kurzarbeit.

Kurzarbeit bei Opel – Spätschicht in Rüsselsheim entfällt

Kurzarbeit im Opel-Werk Rüsselsheim: Der Autobauer streicht in seinem Stammwerk für sechs Monate die Spätschicht. In Absprache mit dem Betriebsrat hat das Unternehmen bei der Arbeitsagentur Kurzarbeit für die meisten der rund 2600 Beschäftigten des Produktionswerks angezeigt, wie ein Opel-Sprecher am Dienstag erklärte. Zuerst hatten „Handelsblatt“ und „Wirtschaftswoche“ über den Einschnitt berichtet. Die Kurzarbeit soll diesen Monat beginnen.

Die Arbeitnehmer müssen sich auf Lohneinbußen einstellen. Sie erhalten für die nicht geleistete Arbeitszeit Kurzarbeitergeld als Lohnersatzleistung sowie einen Zuschlag von Opel. Das Entwicklungszentrum und weitere zentrale Einheiten des Autobauers sind nicht betroffen.

In dem zum französischen PSA-Konzern zählenden Autowerk fehlt derzeit die Arbeit. So ist im Sommer die Produktion des Familienwagens Zafira ausgelaufen, und der Absatz der Limousine Insignia schwächelt. Erst im Jahr 2021 kommt mit dem Kompaktwagen Astra ein zweites Modell ins Opel-Stammwerk und soll dieses nachhaltig sichern. Bis dahin sollen die Beschäftigten möglichst im Unternehmen gehalten werden. Betriebsbedingte Kündigungen sind an den deutschen Standorten bis Sommer 2023 ausgeschlossen. (fmg/dpa)