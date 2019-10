US-Zölle – Autoexperte erwartet 700 Milliarden Euro Schaden

VW-Mitarbeiter montieren im Werk in Anting bei Shanghai in China einen VW Tiguan.

Braunschweig. 80 Prozent der Verluste in der Auto-Industrie fallen laut Ferdinand Dudenhöffer in China an.

Bis Mitte November will US-Präsident Donald Trump verkünden, ob er europäische Autos mit Strafzöllen bis zu 25 Prozent belegt. Doch auch ohne diesen handelspolitischen Schlag verzeichnet die Autoindustrie laut einer Studie bereits weltweit Umsatzeinbrüche durch die Trumpsche Zollpolitik. Wie Wissenschaftler des Auto-Instituts der Universität Duisburg-Essen berichten, entgehen der Branche zwischen 2018 und 2024 Umsätze in Höhe von 700 Milliarden Euro beziehungsweise entstehen ihr Absatzeinbußen von 35 Millionen Fahrzeugen. Rund 80 Prozent der Verluste fallen demnach in China an. Die Volksrepublik ist unter anderem für VW der größte und wichtigste Absatzmarkt für Fahrzeuge. Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer sagt: „Damit zerstört Trump gewaltiges weltweites Volksvermögen.“ Der Autoexperte fordert eine bessere Zusammenarbeit von Deutschland und China, um die hiesige Schlüsselindustrie und damit auch den Wohlstand in Deutschland abzusichern.

Die Studie geht nach Angaben des Auto-Instituts von einer konservativen Berechnung aus. So nimmt sie zum einen einen Durchschnittspreis von 20.000 Euro je Neuwagen an, obwohl beispielsweise der Durchschnitts-Umsatz der Marke VW Pkw 2018 mehr als 22.000 Euro betrug. Von den so summierten 700 Milliarden Euro Verlust entfallen laut Studie 400 Milliarden Euro auf die Zuliefererbranche, da deren Anteil an der Wertschöpfung bei rund 60 Prozent liegt.

Zum anderen legt die Studie eine Wachstumsrate des weltweiten Automarkts zwischen 2018 und 2024 von 0,5 Prozent zugrunde. Zum Vergleich: Zwischen den Jahren 2010 und 2017 lag die durchschnittliche Wachstumsrate bei 4,5 Prozent. Treiber dieser Entwicklung war mit rund 60 Prozent China. Deren Anteil am Automarkt wuchs in den vergangenen Jahren immer weiter, wie die Studie aufzeigt: Machte er im Jahr 2000 gerade einmal 1,3 Prozent aus, waren es 2008 schon 10,2 Prozent. Weitere sechs Jahr später, 2013, knackte der Anteil Chinas am weltweiten Fahrzeug-Markt mit 22,5 Prozent erstmals die 20-Prozent-Marke. Mehr als jedes fünfte Auto verkaufte sich damit in dem ostasiatischen Land. 2016 betrug der Anteil Chinas 28,6 Prozent.

Die Handelspolitik Trumps schlägt deswegen dort besonders tiefe Kerben: Von den prognostizierten Absatzeinbußen in Höhe von 35 Millionen Pkw bis 2024, entfallen laut Auto-Institut 29 Millionen Fahrzeuge auf China. Das sind 83 Prozent. „Man kann davon ausgehen, dass in der längeren Zukunft dass Verhältnis USA-China erheblich gestört sein wird. Dieser Zollkrieg wird in China nicht so schnell vergessen werden“, sagt Dudenhöffer.

Die Schrumpfkur des weltweiten Automarkts hat der Studie zufolge im zweiten Halbjahr 2018 eingesetzt und sich 2019 „mit erheblichem Tempo“ verschärft. In diesem Jahr werde der Prozess aber auch seinen Tiefpunkt erreichen, ab 2021 setzt laut dem Essener Institut Erholung ein. Bisher seien die deutschen Autobauer ferner „einigermaßen glimpflich“ aus dem Markteinbruch in China herausgekommen. „Dies ändert sich aber derzeit“, heißt es in der Veröffentlichung.

Die Krise führe zu einem Kapitalentzug, der es erschwere, die Kosten für die Umstellung auf die Elektromobilität zu schultern. „Die Schädigung der deutschen Autoindustrie hat damit Langzeitwirkung“, heißt es. Laut Dudenhöffer macht es Sinn, stärker auf Distanz zu den USA zu gehen und Bündnispolitik neu zu überdenken. Dudenhöffer: „Der Schaden, den die Zollkriege der USA für die deutsche Autoindustrie verursachen, erscheinen deutlich höher, als die Risiken der Zusammenarbeit mit China.“