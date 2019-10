Verwirrung um Flug-Streik: Das müssen Reisende jetzt wissen

Am Sonntag werden deutschlandweit Maschinen von Eurowings, Germanwings und SunExpress Deutschland am Boden bleiben.

Kunden der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, SunExpress und Lufthansa CityLine sollten sich am kommenden Sonntag auf Verzögerungen und Flugausfälle einstellen. Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat für Sonntagmorgen, 20. Oktober, zu deutschlandweiten Streiks aufgerufen.

In der Zeit zwischen 5 und 11 Uhr werden alle von deutschen Flughäfen ausgehenden Flüge nicht ausgeführt, teilte Daniel Flohr, stellvertretender UFO-Vorsitzender, per Mitteilung mit.

Am Freitag machte die Gewerkschaft UFO jedoch einen Rückzieher: ein Streik bei der Muttergesellschaft Lufthansa wurde abgesagt. Der Streikaufruf für die vier weiteren Flugbetriebe des Konzern bleibe hingegen bestehen, sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies der Deutschen Presse-Agentur.

Lufthansa erhöht freiwillig das Gehalt

Die Lufthansa hatte kurzfristig auf den Streikaufruf von UFO reagiert. Am Freitagnachmittag teilte sie den Flugbegleitern mit, dass sie deren Gehalt rückwirkend zum 1. Juli um 2,0 Prozent anheben werde. UFO hatte zuletzt lediglich eine Anhebung um 1,8 Prozent gefordert.

In einem internen Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Diese Erhöhung und weitere offene Tarifthemen hätten wir mit einem handlungsfähigen Tarifpartner in den vergangenen Monaten schon längst umsetzten können. Wir setzen nun ein deutliches Signal – auf unkonventionellem Wege und ohne Tarifpartner.“

„Wir hoffen, dass wir Euch mit dieser kurzfristigen Lösung die Grundlage des Dilemmas, in dem Ihr Euch vor dem kommenden Sonntag befindet, nehmen“, heißt es in dem Brief an die Mitarbeiter. Ganz ins Leere laufen lassen wird die Lufthansa die Gewerkschaft aber nicht können. Denn das höhere Gehalt gilt zunächst nur für das Kabinenpersonal der Lufthansa, nicht aber für die Tochterunternehmen wie Eurowings und Germanwings.

Fluglinie muss Ersatz organisieren

UFO empfiehlt den Reisenden, die von den verbliebenen Streiks bei der Lufthansa-Töchtern betroffen sind, sich direkt bei der Fluglinie über Ausfälle und Verspätungen zu informieren. Die Fluglinien sind laut der Verordnung 261/2004 der Europäischen Union dazu verpflichtet, Fluggästen entweder den Flugpreis rückzuerstatten oder aber sie anderweitig an ihren Zielort zu transportieren. Allerdings dürfen die Flüge laut Verbraucherzentrale seitens der Fluggesellschaft auch einige Tage vorher oder später durchgeführt werden.

Bei langen Verspätungen können sie den Reisepreis mindern.

Streik war bereits angekündigt

Die Gewerkschaft UFO hatte den Streik bereits am Montag angekündigt. Zunächst sollte er aber regional begrenzt sein, vor allem Frankfurt am Main und München standen im Fokus. Jedoch wird er in der angekündigten Form wohl nicht mehr stattfinden.

Mit der UFO sei laut Lufthansa keine Einigung möglich gewesen, da bei der UFO derzeit kein Vertretungsbefugnis und somit keine Tariffähigkeit bestehe. „Darum setzen wir die Entgelterhöhung als einseitige Zusage von Lufthansa als Arbeitgeber an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa Kabine um. Auf diese Weise muss die Erhöhung nicht von einer zweiten Partei bestätigt oder angenommen werden“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Vor allem wenn Streiks im Luftverkehr zur Ferienzeit stattfinden, wird es für Kunden eng. So war es etwa bei Streiks bei Eurowings und Germanwings in der Vergangenheit.

Interne Streitigkeiten bei der UFO

Mit ihrer Gehaltserhöhung nahm die Lufthansa der UFO kurzfristig den Wind aus den Segeln – und nutzt zugleich eine Schwächephase der Gewerkschaft. Denn innerhalb der UFO rumort es kräftig. Im Mai trat nach Streitigkeiten um die Ausrichtung der Gewerkschaft Nicoley Baublies zurück, Ende September kehrte er als „Interimschef“ für den Vorstand wieder zurück.

Die Lufthansa wertete die internen Querelen so, dass es keine Ansprechpartner mehr gebe und somit keine Verhandlungsoptionen bestünden. Entsprechend könne die UFO entsprechend keine Ansprüche stellen.

Die UFO wiederum warf am Donnerstag der Lufthansa vor, ihre Mitarbeiter mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu bedrohen, sollten sie die Arbeit niederlegen. „Auf zynische Weise stilisiert Lufthansa den langen Konflikt nun zu einem Showdown auf dem Rücken der Kunden und Mitarbeiter, indem sie droht und es darauf ankommen lässt, Flüge mit Streikbrechern durchzuführen“, wird Baublies in der UFO-Mitteilung zitiert.

Während bei den Lufthansa-Töchtern nur einmalig Flüge wegen des Streiks ausfallen, hat die Konkurrenz von Ryanair mit dauerhaften Flugausfällen zu kämpfen. Denn Ryanair streicht Verbindungen – auch in Deutschland. Die Airline schließt Basen, die nicht mehr rentabel sind.