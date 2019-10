Historiker blicken auf 250 Jahre Landessparkasse

2015 feierte die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) 250-jähriges Jubiläum. Vier Jahre später ist nun ihre wechselvolle Geschichte in einem mehr als 1000 Seiten dicken Buch veröffentlicht worden. Bei einem Symposium am Dienstagabend im Alten Bahnhof der Landessparkasse in Braunschweig...