Joachim Löw schraubt am neuen Golf

Selbst einem Bundestrainer mit der Erfahrung von inzwischen 179 Länderspielen sowie sechs Welt- und Europameisterschaften als Chef gelingt nicht gleich alles mit dem ersten Handgriff. Als Joachim Löw die Schraube zu Boden fällt, muss er selbst ein bisschen grinsen. Aber er zögert nicht lange, hebt sie auf und packt beim zweiten Mal etwas beherzter zu. Mit Kraft dreht er den Gelenkwellenschutz am Unterboden des Golf 8 fest. „Da muss ich noch ein bisschen üben. Das war nicht ganz so einfach“, gibt er hinterher zu.

Löw steht in Montagehalle 54 des VW-Werks in Wolfsburg und lässt seinen Blick kreisen, ein halb fertiger Golf nach dem anderen fährt an dicken Metallarmen hängend an seinem Auge vorbei. Der Bundestrainer guckt kritisch, fast so wie am Spielfeldrand bei den Länderspielen, wenn er den Auftritt seiner Mannschaft einer messerscharfen Analyse unterwirft. Einmal fährt er mit der Hand über einen Auspuff, so als wolle er einen Qualitätstest vornehmen, während er sich von einem VW-Mitarbeiter die Produktionsabläufe erklären lässt.

Auf Einladung von DFB-Sponsor Volkswagen ist der Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur Präsentation der neuesten Golf-Generation in die Autostadt gekommen. Und bei der Führung durch die Produktionslinie packt Löw auch selbst mit an und zieht hinterher sogar ein paar Parallelen zum Fußball. „Es gibt hier auch einen Manager, einen Trainer, einen Mannschaftskapitän und ein Team. Alle wissen, was sie zu tun haben, und alle sind Teamarbeiter, wie es auch bei einer erfolgreichen Fußball-Mannschaft ist“, sagt Löw.

Jetzt ist er natürlich nicht nach Wolfsburg gekommen, um ernsthaft in der Golf-Produktion mitzumischen. Dafür ist der Besuch des 59-Jährigen in Halle 54 zu kurz. Nach einer guten halben Stunde am Band geht es auch schon weiter. VW hat sich schon lange den Fußball als Werbefläche ausgesucht. Und wenn es ein perfektes Werbegesicht in Deutschland in diesem Sport gibt, dann ist das Löw. „Hey, Jogi“, ruft ein VW-Mitarbeiter, als er den Bundestrainer entdeckt und hält kurz mit seinem kleinen Transportfahrzeug an, um dem Coach zu zuwinken. Trotz des Misserfolgs bei der WM 2018 hat Löw noch viele Fans.

Und er ist nicht nur ein mit dem WM-Titel dekorierter Trainer, sondern auch Medienprofi. Er weiß, was die etwa 20 Journalisten, die ihn bei seinem Werksbesuch auf Schritt und Tritt begleiten, sehen und hören wollen. Und auch, über welche Sätze sich der Sponsor freut. „Ich verbinde auch eine Lebensphase mit dem Auto“, sagt er über den Golf. „Nachdem ich den Führerschein bestanden habe, bin ich die ersten Jahre Käfer gefahren. Aber als ich ein bisschen Geld verdient habe, bin ich auf einen Golf umgestiegen. Der war einige Jahre mein Begleiter“, erzählt er und kann sogar die nette Anekdote einstreuen, dass ihm mal ein Golf geklaut wurde. „Aber der ist zum Glück wieder gefunden worden.“

Präsentation des Golf 8 - Teil 1

Klasse. Da ist die löwsche Lockerheit, die man aus so vielen Spielanalysen kennt. Mit der kann er sogar Sätze sagen, die nach plumper Werbung klingen, die man ihm aber trotzdem auch ein wenig abnimmt. „Ich war begeistert vom Fahrgefühl und vom digitalen Fortschritt. Ein spannendes Auto“, sagt Löw über seine erste Spritztour im Golf 8.

Aber Löw wäre nicht seit 13 Jahren Bundestrainer, wenn er nicht auch zu Fragen sportlicher Natur Stellung nehmen würde. Eine Pressemitarbeiterin von VW, die den Termin betreut, erschrickt sich zwar leicht, als sie von diesem Anliegen der Journalisten erfährt. Sportliche Fragen? „Es soll doch um den Golf 8 gehen“, antwortet sie fast ein wenig entrüstet. So als wolle man sich nach Löws Privatleben erkundigen.

Der Weltmeistertrainer legt da eine andere Souveränität an den Tag. Ein, zwei sportliche Fragen – kein Problem. „Wenn niemand nach Neuer oder ter Stegen fragt, wenn ich schon die Handschuhe anziehe“, scherzt Löw und zieht sich die Arbeitshandschuhe, die er bereits beim Schraubenreindrehen anhatte, wieder über. Und mit ähnlicher Gelassenheit geht er dann auch auf eine mögliche Rückkehr von Mats Hummels in den Kreis der Nationalmannschaft ein. Seit sich Abwehrchef Niklas Süle schwer am Knie verletzt hat und lange ausfällt, wird über eine Rückholaktion des Dortmunders diskutiert.

„Die Diskussion gibt es schon etwas länger, sie hat schon im März begonnen, als wir gesagt haben, jetzt wollen wir den Umbruch einleiten“, stellt Löw klar. Und er scheint nicht gewillt, nach Süles Verletzung von seinem Weg abzurücken. „Dass der Umbruch ein längerer Prozess ist mit Höhen und Tiefen, das war uns auch klar. Man soll jetzt auch nicht immer alle Pläne, die man hat, über den Haufen werfen, weil der eine oder andere verletzt ist. Wir haben schon noch ein paar Spieler, und ich hoffe natürlich, dass ein paar zurückkommen“, gibt sich der Bundestrainer mit Blick auf die nächsten Spielen, in denen es immerhin um die EM-Qualifikation geht, entspannt. Anders als Bayern-Boss Uli Hoeneß will er Süle für die EM im nächsten Sommer auch noch nicht abschreiben. „Niklas wird länger ausfallen, wie lange, das weiß im Moment niemand. Aber wir haben noch ein paar junge und gute Abwehrspieler, die sich in den nächsten Monaten noch entwickeln können.“

Hummels wird in den nächsten Wochen also sehr wahrscheinlich keinen Anruf von ihm erhalten. Mit Blick auf die EM will Löw eine mögliche Rückkehr des Abwehrspielers aber nicht komplett ausschließen. „Im Fußball ist es schwer, so endgültige Prognosen abzugeben, keine Ahnung, was im nächsten Jahr sein wird. Am Ende steht immer der Erfolg der Mannschaft an erster Stelle, aber bis dahin ist noch viel Zeit, bis dahin ist es im Moment kein Thema“, sagt er. Wenn Löw sich mit dem Schrauben vielleicht schwertut, bei sportlich kniffligen Fragen ist er absoluter Profi.

Präsentation des Golf 8 - Teil 2

