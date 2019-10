Fiat Chrysler spricht mit PSA 

Paris. Der italienisch-amerikanische Hersteller Fiat Chrysler spricht mit dem französischem Opel-Mutterkonzern PSA über die Bildung eines globalen Autogiganten. Falls eine Abmachung gelinge, würde der weltweit viertgrößte Hersteller entstehen, hieß es aus dem französischen Wirtschafts-und Finanzministerium. "Es gibt laufende Diskussionen, die darauf abzielen, eine der führenden Mobilitätsgruppen der Welt zu schaffen", bestätigte FCA in einer Erklärung. Die Gespräche seien erst am Anfang, erfuhr die dpa aus Kreisen in Paris. Einen Termin zum Abschluss gebe es bisher nicht.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder