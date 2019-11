Offenbar Anklage gegen VW-Manager

Das VW-Verwaltungshochhaus in Wolfsburg.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat offenbar Anklage gegen ehemalige und aktuelle Personalverantwortliche bei Volkswagen erhoben. Das berichtet das „Handelsblatt“. Die Anklage stehe in Zusammenhang mit Untreue-Vorwürfen gegen die Manager. Sie sollen 15 Betriebsräten, darunter Betriebsratschef Bernd Osterloh, ein zu hohes Gehalt genehmigt haben.

Ein VW-Sprecher sagte am Sonntag unserer Zeitung, bislang sei kein Schreiben der Staatsanwaltschaft beim Autobauer eingegangen. Sprecher der Staatsanwaltschaft waren nicht zu erreichen. Fest steht: Bereits seit 2017 ermittelte die Behörde gegen VW-Personalmanager. Darunter sind auch die bereits ausgeschiedenen Personalvorstände Horst Neumann und Karlheinz Blessing. Aber auch gegen Osterloh laufen in einem Nebenverfahren Ermittlungen – wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue. Er soll am Zustandekommen der Vergütungsvereinbarungen mitgewirkt haben.

Im Frühjahr bestätigte die Staatsanwaltschaft unserer Zeitung, dass die Ermittlungen kurz vor dem Abschluss stünden. Zum Ergebnis äußerte sie sich damals nicht.

Als Folge der Ermittlungen hatte VW die entsprechenden Betriebsratsbezüge zunächst gekürzt. Diese Kürzung ist inzwischen zurückgenommen, die betroffenen Betriebsräte erhielten nach VW-Angaben Rückzahlungen. Zudem wurden die Vergütungen angepasst, Osterloh soll nun weniger Geld erhalten. Die Grundlage für diese Regelung war ein Vergleich vor dem Arbeitsgericht Braunschweig. Der Autobauer hatte zwei Experten beauftragt, das Vergütungssystem zu überprüfen.