Lufthansa-Flugbegleiter wollen zwei Tage lang streiken

Zwei Tage lang werden alle Lufthansa-Abflüge in Deutschland von Flugbegleitern bestreikt. Die Gewerkschaft Ufo hat den 48-Stunden-Ausstand am Montag auf ihrer Homepage angekündigt. Gestreikt werden soll demnach am Donnerstag und am Freitag (7. und 8. November).

Für Freitag sei ein Protestmarsch und eine Kundgebung vor der Lufthansa-Konzernzentrale am Flughafen Frankfurt geplant, hieß es weiter.

Die Fluggesellschaft reagiert empört auf die Streikankündigung. „Wir verurteilen den Streikaufruf aufs Schärfste und werden nun rechtliche Schritte prüfen“, teilte ein Lufthansa-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Schon jetzt entschuldigen wir uns bei den Passagieren für mögliche Unannehmlichkeiten am Donnerstag und Freitag.“

Die Airline will laut eigenen Angaben einen Sonderflugplan erstellen, um „möglichst viele Flüge“ wie geplant durchführen zu können.

Als Grund für den Streik nennt Ufo eine angebliche Weigerung der Lufthansa, über Tarife zu verhandeln. Weitere Aufrufe bei anderen deutschen Flugbetrieben des Konzerns seien jederzeit möglich, so die Gewerkschaft.

Grundsätzlich sind Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa-Kerngesellschaft ebenso möglich wie bei vier weiteren Flugbetrieben mit deutschem Tarifrecht. Die Töchter sind für die Lufthansa selbst, die Eurowings und die SunExpress unterwegs.

UFO kündigt Lufthansa-Streik an – Das muss man wissen:

Ufo hat Streiks bei Lufthansa angekündigt

Die Flugbegleiter wollen am 7. und 8. November streiken

Der Grund laut Ufo: Lufthansa lehne Verhandlungen mit Ufo ab

Zum letzten Mal hatte die Gewerkschaft 2015 gestreikt, danach kam es zu Konflikten innerhalb von Ufo

Seit Monaten lehnt die Lufthansa Verhandlungen mit der Gewerkschaft Ufo ab. Per Videobotschaft im Internet wollte die Vertretung des Kabinenpersonals am Montag Details bekanntgeben, wie Ufo ankündigte.

Zuvor hatten sich die Mitglieder in einer Urabstimmung „mit überwältigender Mehrheit“ für weitere Ausstände ausgesprochen, wie Ufo am Freitagabend mitteilte. Die kleine Gewerkschaft führt derzeit einen Überlebenskampf. In einer Frankfurter Jugendherberge am Mainufer trafen sich am Freitag die Mitglieder, um nach beispiellosen Grabenkämpfen über ihr Führungspersonal und die künftige Strategie zu entscheiden. Am Ende wurde der Ufo-Vorstand bestätigt.

Für alle fünf Flugbetriebe hat die Ufo jeweils separate Tarifforderungen aufgestellt und sich in Urabstimmungen die Zustimmung der Mitglieder zu Streiks geholt. Zwischen 77,5 und 96,2 Prozent der Berechtigten hatten dafür gestimmt, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte.

In der Auseinandersetzung hatte Ufo bereits am 20. Oktober einen 19-stündigen Warnstreik bei vier Lufthansa-Tochtergesellschaften veranstaltet und dabei mehr als 100 Flüge ausfallen lassen. Der letzte reguläre Ufo-Streik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft datiert aus dem Jahr 2015.

Streik des Kabinenpersonals: Auswirkungen halten sich in Grenzen Streik des Kabinenpersonals- Auswirkungen halten sich in Grenzen

Flugbegleiter-Streik: Lufthansa erkennt Ufo-Vorstand nicht an

Lufthansa erkennt den noch am Freitag bestätigten Gewerkschaftsvorstand nicht als vertretungsberechtigt an und zeigt sich seit Monaten nicht verhandlungsbereit. In der Auseinandersetzung hatte Ufo bereits am 20. Oktober einen 19-stündigen Warnstreik bei vier Lufthansa-Tochtergesellschaften veranstaltet und dabei mehr als 100 Flüge ausfallen lassen.

Der letzte reguläre Ufo-Streik bei der Lufthansa -Kerngesellschaft datiert aus dem Jahr 2015. Die Ufo-Mitglieder hatten ihren nur noch aus zwei Personen bestehenden Rumpfvorstand im Amt bestätigt. Vor erheblichen innergewerkschaftlichen Querelen hatten dem Gremium noch sieben Mitglieder angehört.

Eurowings: Was man über die Fluggesellschaft wissen muss Eurowings- Was man über die Fluggesellschaft wissen muss

Ein Abwahlantrag gegen die Ufo-Vorsitzende Sylvia de la Cruz und ihren Stellvertreter Daniel Flohr mit überwältigender Mehrheit abgelehnt, wie ein Ufo-Sprecher erklärte. Für die Abwahl hätten nur drei Mitglieder gestimmt. De la Cruz und Flohr sollen die Spartengewerkschaft bis zur bereits eingeleiteten Neuwahl am 14. Februar 2020 weiterführen.

Lufthansa-Streik bei mehreren Airlines

Zum Konzern gehören neben der Kernmarke Lufthansa die Airlines SunExpress Deutschland, Lufthansa CityLine, Eurowings und Germanwings. Die Zustimmungsquoten zu den neuen Streiks lagen in den einzelnen Betrieben zwischen 77,5 und 96 Prozent.

Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Fliegen wird immer beliebter. Jedes Jahr steigt die Zahl der Fluggäste. Davon profitieren auch die zehn weltweit größten Airlines. Southwest Airlines ist die weltweit größte Fluggesellschaft. 2017 beförderte das amerikanische Unternehmen 157,7 Millionen Passagiere. Foto: Gene Blevinsvia www.imago-images.de / imago images / ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Auf dem zweiten Platz folgt die amerikanische Delta Air Lines, die ihren Spitzenplatz einbüßte und 2017 nur noch 145,9 Millionen Fluggäste verzeichnete. Foto: Bayne Stanley / imago/ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Auch die drittgrößte Fluggesellschaft kommt aus den Vereinigten Staaten. Mit American Airlines flogen 2017 eine Million Menschen weniger als mit Delta Air Lines – also 144,9 Millionen. Foto: imago stock&people / imago/Rüdiger Wölk Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Die irische Billigfluglinie Ryanair belegt Platz vier. Jedes Jahr hat sie ihre Fluggastzahlen gesteigert auf zuletzt 128,9 Millionen im Jahr 2017. Foto: via www.imago-images.deRüdiger Wölk / imago images / Rüdiger Wölk Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Dahinter folgt auf dem fünften Platz erneut eine US-amerikanische Gesellschaft: die United Airlines. Sie beförderte 2017 107,3 Millionen Reisende. Foto: Rüdiger Wölk / imago/Rüdiger Wölk Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Erstmals seit drei Jahren rutschte die China Southern Airlines 2017 unter die 100-Millionen-Marke. Nur noch 92 Millionen Passagiere nutzten die chinesische Airline. Foto: Nicolas Economouvia www.imago-images.de / imago images / ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Stark aufgeholt hat dagegen der direkte Konkurrent, die China Eastern Airlines. Sie transportierte 2017 87,7 Millionen Fluggäste. Foto: Bayne Stanleyvia www.imago-images.de / imago images / ZUMA Press Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Der britische Billigflieger easyJet liegt weltweit mit 77,3 Millionen Reisenden auf dem achten Rang. Foto: Markus Mainka / imago/Aviation-Stock Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Auf Platz neun folgt die chilenische LATAM Airlines Group mit 67 Millionen Flugreisenden im Jahr 2017. Foto: Rüdiger Wölk / imago/Rüdiger Wölk Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Immer beliebter ist auch Turkish Airlines. Sie transportierte 2017 66,4 Millionen Passagiere. Foto: Rupert Oberhäuser / imago/Rupert Oberh‰user Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Das sind die größten Fluggesellschaften der Welt Die größte deutsche Fluggesellschaft ist die Lufthansa. Sie belegt mit 60,5 Millionen Kunden im internationalen Vergleich Rang zwölf. Foto: imago stock&people / imago/rheinmainfoto Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Während der letzte Streik bei der Lufthansa-Mutter schon etwas zurückliegt, wurden andere Gesellschaften in der Zwischenzeit bestreikt. So gab es im Sommer 2018 einen Streik bei Ryanair. Flugbegleiter unterstützen dabei den Streik deutscher Ryanair-Piloten.

Erstaunlich ist generell, dass immer häufiger gestreikt wird, aber keiner es merkt. (tki/mbr/dpa)