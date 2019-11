Kaufprämie für E-Autos soll offenbar um 50 Prozent steigen

Berlin. Die Regierung will den Kauf von E-Autos offenbar mit bis zu 6000 Euro fördern. Die Erhöhung der Prämie soll bereits Anfang 2020 kommen.

Die Kaufprämie für Elektro-Autos soll nach dem Willen der Bundesregierung offenbar steigen. Wie aus einem Regierungspapier hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Reuters kurz vor dem Autogipfel im Kanzleramt vorliegt, soll die bestehende Prämie um 50 Prozent aufgestockt werden.

Für rein elektrische Autos unterhalb eines Listenpreises von 40.000 Euro solle sie von 4000 Euro auf 6000 Euro angehoben werden. Für sogenannte Plug-In-Hybride ist sie in dieser Preisklasse bei 4500 Euro vorgesehen, derzeit sind es 3000 Euro.

Für Autos mit einem Kaufpreis von über 40.000 Euro soll der Bonus um 25 Prozent auf 5000 beziehungsweise für Plug-In-Hybride auf 4000 Euro klettern. Damit soll der Hochlauf der Elektro-Mobilität auf 10 Millionen Fahrzeuge bis 2030 beschleunigt werden. Das Papier ist Regierungskreisen zufolge unter den verschiedenen Ressorts Konsens.

E-Auto-Kaufprämie könnte auch für höherwertige Modelle gelten

Die Förderung soll Anfang 2020 starten und bis Ende 2025 laufen. Bis 2023 sind dafür zunächst zwei Milliarden Euro vorgesehen. Der Bund will allerdings die Autoindustrie dafür gewinnen, dass diese weiter wie bisher die Hälfte des Betrages zahlt. Dies soll auch Thema beim Autogipfel im Kanzleramt am Montagabend sein.

Offen sei zudem, ob das bisherige Limit für die Prämien von einem Listenpreis bis 60.000 Euro fallen soll. Dies hatte bedeutet, dass etwa die höherwertigen Modelle des US-Autobauers Tesla nicht gefördert wurden. Das Wirtschaftsministerium befürwortet die Aufhebung des Deckels, andere Ressorts sind eher skeptisch.

Auszahlung der Kaufprämie soll an mehrere Bedingungen geknüpft sein

Das Konzept sieht zudem einige Bedingungen für die Auszahlung der Prämie vor: So müssen Plug-In-Hybride beim Kauf vor Ende 2021 mindestens 40 Kilometer allein elektrisch fahren können. Danach müssen es mindestens 60 Kilometer und ab Anfang 2025 dann 80 Kilometer sein. Damit soll ein Anreiz für Innovationen geschaffen werden.

Von den Produzenten der Autobatterien wird zudem eine klare Garantie in Jahren oder Kilometern verlangt. Die Bundesregierung hatte eine Erhöhung der Kaufprämien bereits in ihrem Klimaprogramm vorgesehen, aber keine konkreten Zahlen genannt. Finanziert werden soll die Anhebung durch eine Neuberechnung der Kfz-Steuer, die stärker am CO2-Ausstieg ausgerichtet werden soll. (mbr/rtr)