Lufthansa kann auch in zweiter Instanz Streik nicht stoppen

Frankfurt/Main. Die Lufthansa ist auch mit ihrem zweiten Versuch gescheitert, den für morgen angesetzten Streik ihrer Flugbegleiter mit juristischen Mitteln zu stoppen. Das hessische Landesarbeitsgericht lehnte es am Abend in Frankfurt ab, den Arbeitskampf der Gewerkschaft Ufo mit einer Einstweiligen Verfügung zu stoppen. Am Vormittag hatte bereits das Arbeitsgericht Frankfurt in erster Instanz gegen die Lufthansa entschieden. Das Unternehmen hat wegen des Streiks für Donnerstag und Freitag insgesamt 1300 Flüge abgesagt, davon sind etwa 180 000 Passagiere betroffen.

