Marke VW in China wieder im Plus

Die Marke VW hat im Oktober weltweit 562.200 Autos verkauft. Das ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Zuwachs von 8,8 Prozent. Der Autobauer wuchs erwartungsgemäß in Europa und Deutschland mit 23,4 Prozent beziehungsweise 40 Prozent überdurchschnittlich stark. Der Grund: Vor einem Jahr konnte VW wegen der Probleme bei der Umstellung auf das Verbrauchs- und Abgas-Prüfverfahren WLTP viele Autos nicht ausliefern.

Ein deutliches Plus gab es im zurückliegenden Monat für die Konzern-Kernmarke auch auf ihrem wichtigsten Markt China, wo in der jüngeren Vergangenheit die Verkäufe empfindlich zurückgingen. Dort legte VW im Oktober um 7,5 Prozent zu. Der Autobauer führt dies auf die Beliebtheit der Geländelimousinen (SUV) zurück, deren Anteil an den Verkäufen erstmals die 30-Prozent-Marke überschritten habe.

Auch in Brasilien wuchs die Marke – um 1,6 Prozent. Rückgänge gab es hingegen in Russland um 6,8 Prozent und in den USA um 3,2 Prozent. „Volkswagen wächst sowohl weltweit als auch in China und Brasilien trotz rückläufiger Gesamtmärkte und gewinnt signifikant Marktanteile“, bilanzierte VW die Entwicklung im Oktober.