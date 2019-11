Hamburg will die IAA 2021 in die Messehallen holen

Die Stadt Hamburg und die Hamburger Messegesellschaft HMC bewerben sich gemeinsam als Standort um die Internationale Automobil-Ausstellung IAA Pkw 2021. Das bestätigte ein Sprecher der Messegesellschaft, nachdem der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Freitag ein grundlegend neues Konzept für die zuletzt schwächelnde Messe IAA Pkw angekündigt hatte. Sie soll sich zu einer umfassenden Mobilitätsplattform wandeln. Neben Hamburg seien auch Berlin, München, Frankfurt, Köln und Stuttgart interessiert, mit weiteren Bewerbern sei man im Gespräch, hieß es.

Der Verband verlangt von den Kommunen und Messegesellschaften ein eigenes Organisationskonzept und Investitionen - beispielsweise in Elektro-Ladeinfrastruktur. Neben der klassischen Messe mit Kongressangeboten stellt sich die Autoindustrie eine großzügige Fläche mit Teststrecken und Parcours vor. Besucher sollen dort beispielsweise automatisiert fahrende Autos mit alternativen Antrieben, kaufbare Wagen oder neue Mobilitätsangebote in Praxistests erleben können.

Auch ITS-Weltkongress ist 2021 in Hamburg

Zwischen der Messe und der Veranstaltungsfläche soll dem VDA zufolge eine „Erlebnisachse“ entstehen, auf der diverse Fahrzeuge der Aussteller, autonome Mobile und öffentlicher Nahverkehr unterwegs sein könnten. Die Industrie wolle die veranstaltende Kommune unterstützen, ein zukunftsgerichtetes Mobilitätskonzept zu entwickeln.

Hamburg ist 2021 bereits in zeitlicher Nähe zum üblichen IAA-Termin Gastgeber für den ITS-Weltkongress für intelligente Verkehrssysteme. Die Vorbereitungen für den Kongress laufen bereits auf Hochtouren; rund 70 Projekte sind angeschoben, um den Besuchern aus aller Welt innovative Verkehrssysteme und urbane Mobilitätslösungen vorzustellen.

In Hamburg gibt es mehr als 1000 Ladesäulen

Bereits in Betrieb ist in Hamburg eine Teststrecke für autonomes Fahren, die vom VW-Konzern genutzt wird. Außerdem wird eine autonom verkehrende Nahverkehrsstrecke in der Hafen-City vorbereitet und mit dem E-Sammeltaxi-System Moia erprobt VW ein neuartiges Nahverkehrsangebot. Zudem verfügt Hamburg über mehr als 1000 Ladesäulen für E-Autos und liegt damit unter den deutschen Großstädten weit vorn. Bis 2021 soll dieser Vorsprung noch ausgebaut werden.

Andererseits kann die Hamburger Messe nur eine Ausstellungsfläche von 85.000 Quadratmetern mobilisieren. An ihrem bisherigen Standort Frankfurt hatte die IAA deutlich mehr als 200.000 Quadratmeter Fläche belegt. Allein die unterschiedliche Verfügbarkeit von Ausstellungsfläche würde ein anderes Konzept notwendig machen. Das Interesse an der IAA war zuletzt zurückgegangen. Auch die Zahl der Aussteller sank. 2019 besuchten laut VDA noch rund 560.000 Menschen die Schau in den Messehallen. 2015 hatte man noch 932.000 Besucher gezählt.