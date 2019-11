Einzelhandel verliert im Oktober an Schwung

Wiesbaden. Nach kräftigen Umsatzzuwächsen in den vergangenen Monaten hat der deutsche Einzelhandel im Oktober an Tempo verloren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag das preisbereinigte Umsatzplus bei 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im September und August hatte es den Statistikern zufolge jeweils noch mehr als drei Prozent betragen, im Juli waren es sogar 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat September gingen die Einnahmen der Einzelhändler im Oktober um 1,9 Prozent zurück.