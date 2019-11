BER-Chef: Erste Flieger landen am Tag der Eröffnung

Berlin. Noch am geplanten Tag der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER am 31. Oktober 2020 sollen dort die ersten Maschinen landen. Die ersten Starts wiederum seien für den Tag danach anberaumt, sagte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup. Zuvor hatte er dem Aufsichtsrat das neue geplante Eröffnungsdatum genannt. Der Umzug vom bisher wichtigsten Flughafen Tegel zum neuen Flughafen in Schönefeld soll demnach in drei Schritten erfolgen. Am 31. Oktober zögen die größte Airline Easyjet sowie einige weitere Fluggesellschaften um, sagte Lütke Daldrup.

