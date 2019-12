Neues Bonus-System für VW-Manager

Die Bonus-Zahlungen der 18.000 VW-Manager sollen sich ab nächstem Jahr stärker am langfristigen Unternehmenserfolg orientieren statt an der Leistung des Einzelnen. Der Autobauer ändert das Vergütungssystem, wie er am Freitag mitteilte. Vorbild ist dabei das Bonus-System der Vorstände und...