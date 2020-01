Braunschweig: Teststrecke für vernetzte Autos nimmt Betrieb auf

Braunschweig. Am Mittwoch will das federführende Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig die Strecke offiziell eröffnen.

Für den Verkehr der Zukunft spielen automatisierte und vernetzte Fahrzeuge eine wesentliche Rolle. Auf einem neuen Testfeld in Niedersachsen sollen Forschungsfahrzeuge getestet, Fahrverhalten und Verkehrsfluss erfasst und analysiert werden. Am Mittwoch will das federführende Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig die Strecke offiziell eröffnen.

Über 280 Kilometer langes Testfeld

Zur Vorstellung und ersten Fahrdemos werden unter anderem die beiden niedersächsischen CDU-Minister Bernd Althusmann (Verkehr) und Björn Thümler (Wissenschaft) erwartet. Das Testfeld soll als eine offene Forschungs- und Entwicklungsplattform dienen. Nach dem vollständigen Aufbau wird es sich auf mehr als 280 Kilometern auf den Autobahnen A2, A39, A391 sowie mehrere Bundes- und Landstraßen erstrecken. dpa