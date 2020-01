Westermann-Gruppe schließt Druckerei in der Pfalz

Die Westermann-Gruppe schließt ihre Druckerei PVA in Landau in der Pfalz und verlagert die Produktion nach Braunschweig. Das teilte Westermann am Donnerstag mit. Von der Schließung seien rund 130 Mitarbeiter betroffen. „Wir sind mit dem Betriebsrat in intensiven Gesprächen, um sozialverträgliche...