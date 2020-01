„Die Unruhe unter den Händlern ist groß“

Nicht nur Autohersteller wie VW durchlaufen aktuell wegen der Umstellung auf die Elektro-Mobilität und die Digitalisierung einen tiefgreifenden Wandel. Auch für die Händler verändert sich vieles. „Das Geschäft ist unter Feuer“, sagt daher Dirk Weddigen von Knapp, Vorsitzender des VW- und Audi-Partnerverbands, der seinen Sitz im nördlich von Hannover gelegenen Isernhagen hat. Im Interview beschreibt Weddigen von Knapp, vor welchen Herausforderungen der Handel steht und was die Autohäuser von Volkswagen auch auf dem am Montag in Wolfsburg beginnenden Händler-Kongress erwarten.

Dirk Weddigen von Knapp, Vorsitzender des VW- und Audi-Partnerverbands. Foto: VAPV/PRIVAT

Herr Weddigen von Knapp, zum Jahreswechsel haben Sie kritisiert, dass die Einführung des Golf 8 nicht gut gelaufen ist. Viele Händler hätten keine Fahrzeuge bekommen, andere Autos, die ausgeliefert wurden, seien wegen technischer Probleme nicht vorzeigbar gewesen. Ist das Problem nun gelöst?

Eine Umfrage unter unseren Händlern hat ergeben, dass immer noch nicht alle ein Vorführfahrzeug bekommen haben. Es fehlen also weiterhin einige Autos im Handel. Wir sind aber zuversichtlich, dass die Verteilung in Kürze abgeschlossen sein wird.

Warum kommt es zu diesen Verzögerungen?

Zu diesen unglücklichen Anlaufschwierigkeiten ist es unter anderem wegen technischer Zulassungsbedingungen gekommen, die in Zusammenhang mit dem Verbrauchs- und Abgas-Prüfverfahren WLTP stehen. Die Technik-Verantwortlichen beim Hersteller haben die Fahrzeuge nicht zeitgerecht durch den Flaschenhals der Genehmigungsstellen bekommen.

In diesem Jahr will VW den rein elektrisch angetriebenen ID.3 auf den Markt bringen. Das Auto gilt als großer Hoffnungsträger für Volkswagen. Wird die Markteinführung besser laufen?

Es gibt ein gemeinsames Verständnis mit VW, dass das Auto erst ausgeliefert wird, wenn alle Fahrzeuge technisch abgenommen worden sind und ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

Inwieweit hallt für die Händler der 2015 öffentlich gewordene Abgas-Betrug nach?

Der Abgasskandal war desaströs für die Service- und Handelsorganisation! Die Enttäuschung über den langjährig so geschätzten Hersteller war groß. Kein Partner hat das nach amerikanischem Recht betrügerische Handeln von wenigen Verantwortlichen bei VW verstanden, das gegen das ethische Grundverständnis eines Kaufmanns verstößt. Diese Kapitel ist aber inzwischen Geschichte, wir müssen nach vorne schauen.

Der VW-Konzern und insbesondere die Marke VW setzen wie kein anderer klassischer Autobauer auf den Ausbau der Elektro-Mobilität. Begrüßen die Händler diese Strategie?

Die Elektro-Mobilität ist alternativlos, das gilt auch für die Entscheidung von VW als Folge des Dieselskandals. Mittlerweile folgen schon weitere Hersteller dieser Strategie. Der Umstieg auf Elektro-Fahrzeuge wurde notwendig, weil sich die Bundesregierung auf die verschärfenden gesetzlichen CO 2 -Vorgaben seitens der EU eingelassen hat. Würden diese Vorgaben nicht erfüllt, wären die Strafzahlungen für VW exorbitant teuer und würden das Ergebnis auffressen. Ich habe deshalb dem VW-Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess zugesagt, ihn bei der Transformation nach unseren Kräften zu unterstützen.

Sind die Händler wirklich so entspannt? Schließlich wird sich auch für die Autohäuser sehr viel verändern.

Von Entspannung war nicht die Rede. Die Unruhe ist groß, das bisherige Geschäft ist mit Einführung der E-Mobilität unter Feuer. Wir wissen nicht, in welcher Geschwindigkeit sich das neue Geschäft mit Elektro-Fahrzeugen entwickelt und in welchem Umfang wir unser Servicegeschäft beibehalten können.

Was konkret schürt das Feuer?

Das Geschäftsmodell für die Händler ändert sich, und die Wertschöpfung wird geringer. Wir werden im Vertrieb extrem gefordert und müssen im Service neue Kunden dazu gewinnen, um an die bestehenden Ergebnisse anzuschließen.

Warum wird die Wertschöpfung geringer?

Das zeigt das Beispiel Norwegen, der Leitmarkt für die Elektro-Mobilität in Europa. Die E-Mobilität wird dort seit sieben Jahren staatlich gefördert ausgebaut. Inzwischen sind 70 Prozent der neuzugelassenen Fahrzeuge E-Autos. Das Ersatzteilgeschäft hat in diesem Zeitraum

40 Prozent an Umsatz verloren, das Werkstattgeschäft 20 Prozent. Dort ist der Einbruch nur deshalb nicht so stark, weil Autos nach wie vor im Alltag Karosserieschäden haben und daher eine entsprechende Instandsetzung notwendig ist. Da E-Motoren kein Öl benötigen, liegt der Umsatzverlust in diesem Bereich sogar bei 100 Prozent. Diese Entwicklung sorgt für massive Verluste im Gesamtergebnis eines Autohauses, denn der Schwerpunkt der Wertschöpfung ist mit 60 bis 80 Prozent der Service.

Es bewahrheitet sich also, dass das E-Auto weniger komplex und wartungsärmer ist?

Ja, ein Verbrennungsmotor hat 3000 Teile, der E-Motor 200. In Elektro-Fahrzeugen wird künftig auch niemand mehr ein 8-Gang-Automatikgetriebe benötigen. Diese Veränderung stellt die Händler vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Sie haben bis 2016 voll in das alte VW-Geschäftsmodell investiert. Mit großen Ausstellungshallen und Servicegebäuden. VW hat dann aber die E-Mobilität ausgebaut, die eine geringere Wertschöpfung bringen wird.

Nun müssen die Händler erneut investieren – etwa in Ladepunkte in und außerhalb der Gebäude. Durch die geringere Wertschöpfung dauert es länger, bis sich die Alt-Investitionen amortisieren – damit sind magere Jahre absehbar. Durch diese Entwicklung entsteht die Notwendigkeit, künftig bei Investitionen Vorsicht walten zu lassen, um sich wirtschaftlich auf Veränderungen einzustellen.

Noch aber werden mit großer Mehrheit Autos mit Verbrennungsmotor verkauft und gewartet.

Ja, wir brauchen den Verbrenner, um den Wandel finanzieren zu können. Dennoch wird es perspektivisch große Schwierigkeiten geben, die Investitionen des alten Geschäftsmodells zurückzuverdienen.

Was folgt daraus?

Der Hersteller folgert aus dem künftigen Geschäftsmodell, dass sich nur größere Händlerbetriebe lohnen werden. Deshalb regt er Kooperationen und auch Fusionen an. Damit soll aber die Anzahl der Betriebe maßgeblich gleichbleiben. Weiterhin haben wir von der Volkswagen AG eine faire Vergütung gefordert. Die haben wir im Rahmen der neuen Verträge, die ab dem

1. April gelten werden, ausverhandelt; die Vergütung ist auskömmlich. Die Verhandlungspartner der neuen Verträge sind allerdings fast alle im Rahmen der bei Volkswagen üblichen Personalwechsel nicht mehr unsere Ansprechpartner. Insofern haben wir jetzt immer wieder hohen Klärungsbedarf in Vertragsinhalten.

In der Vergangenheit war immer wieder zu hören, dass die Hersteller – auch aus dem VW-Konzern – dem Handel kaum noch unternehmerische und gestalterische Freiheiten lassen. So wurden etwa Größe und Gestaltung der Verkaufsräume bis ins kleinste Detail vorgegeben. Gibt es in diesem Punkt Entlastung?

Ja, das von Ihnen beschriebene Szenario ist Geschichte. Wir haben heute mehr unternehmerische Freiheiten. Das gilt für die Gestaltung der Verkaufsräume, aber auch für die Belegschaftsstärke im Verkauf, in der Verwaltung als auch in den Werkstätten. In diesem Bereich gab es früher strikte Vorgaben. Heute entscheidet der Unternehmer, wie er sein Geschäft gestaltet und wie viele Mitarbeiter er beschäftigt. Vorgaben gibt es insbesondere für die Corporate Identity – also den Einsatz von Logos und anderen gestalterischen Elementen von VW.

VW will künftig über Online-Angebote ohne Umwege mit den Kunden in Kontakt kommen – und die Händler umgehen. Das gilt vor allem für E-Autos und müsste Sie doch auf die Palme bringen?

Tatsächlich wich unsere Position deutlich von der der Industrie ab. Deren Berater sahen den Online-Handel im Vordergrund, wir nicht. Es hat Zeit, Nerven und Kraft gekostet, die entsprechenden Verträge zu gestalten. Wir sind übereingekommen, dass der Handel künftig im Offline- und Online -Handel eingebunden ist. Darüber hinaus werden wir die Elektrofahrzeuge künftig im vertraglich vereinbarten Agenturgeschäft verkaufen.

Dabei agieren die Händler künftig als Agent, der Kunden und Hersteller zusammenbringt. Die Rechnung für das neue Auto schreibt zwar künftig direkt der Hersteller, der Handel liefert es aber aus und übernimmt den nachgelagerten Service. Wir behalten also das Geschäft und bekommen eine Provision. Das Risiko der Batterien und Restwerte bleibt dagegen beim Hersteller. Die Daten nutzen wir gemeinsam in einer kollaborativen Datenbank.

Als Folge von Digitalisierung und den Umbau zur E-Mobilität baut VW zahlreiche Arbeitsplätze ab. Gehen auch bei den Händlern und in den Werkstätten Arbeitsplätze verloren?

Absehbar ist, dass wir die Kostenstrukturen in den Werkstätten und auch in den hausinternen Prozessen anpassen müssen. Das kann auch zu Personalabbau führen. Die Händler sind aber bestrebt, einen Ausgleich zu schaffen. So wollen sie – unterstützt von gezieltem Marketing – im Service deutlich stärker als bisher auf ältere Fahrzeugbestände zugreifen und weitere Geschäftsmodelle entwickeln, wo das Stammpersonal gebraucht wird.

Sie haben die anstehenden Veränderungen beschrieben. Was ist die größte Herausforderung dabei?

Die Qualifizierung der Mannschaften in den Autohäusern. Ihr Know-how ist die Voraussetzung für eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft der einzelnen Händler. Wir als Verband haben große Schwierigkeiten, unseren Händlern und Servicepartnern die Notwendigkeit des Wandels zu erläutern. Für sie aber ist es noch schwieriger, die Mitarbeiter auf die Veränderungen einzustellen. Das liegt auch an der aktuell noch guten wirtschaftlichen Situation, in der sich viele schwer tun, die Notwendigkeit zur Veränderung zu erkennen. Denken Sie zum Beispiel an Nokia, die den Wandel zum Smartphone durch ihr starkes Handygeschäft versäumt haben.

Gehört zu den Veränderungen auch die Einführung der Brennstoffzelle?

Nicht in absehbarer Zeit. Die Zukunft in der Bewältigung der CO 2 -Probleme liegt zunächst im Diesel als Übergangslösung. Parallel werden E-Autos mit Lithium-Ionen-Batterie eingeführt, in einigen Jahren mit Feststoff-Batterie. Über die Serienreife der Brennstoffzelle werden wir frühestens in zehn Jahren reden. Was wir aktuell brauchen, ist Geschwindigkeit, damit VW und die anderen Hersteller keine oder nur geringe Strafzahlungen an die EU zahlen müssen. Die Geschwindigkeit geht jetzt nur mit der Batterie.

Werden VW-Händler mit dem Ausrollen der E-Mobilität auch zu Stromhändlern, weil sie Ladepunkte errichten?

Nein, das erwarte ich nicht. Es gibt ja auch nur wenige Händler, die eine Tankstelle betreiben. Zudem ist der Bau von Ladestationen mit hohen Investitionen verbunden. Ich gehe davon aus, dass diese Stationen in der Mehrzahl für die eigenen und für Kundenfahrzeuge genutzt werden. Der Handel kann und wird keine Infrastrukturinvestition finanzieren können.

Wir haben bisher über die Zukunft gesprochen. Wie ist die aktuelle Situation der VW-Händler?

Die Produkte des VW-Konzerns sind qualitativ und bei der Marktdurchdringung einzigartig. Das spiegelt sich im Handel und Service wider. Viele Unternehmen haben 2019 ihr bestes Ergebnis geschrieben. Es gab in Deutschland seit

zehn Jahren noch nie so viele Fahrzeugauslieferungen – vor allem auch wegen der stark nachgefragten SUV.

Außerdem ist VW die stärkste Marke in Deutschland, sie bietet die besten Händlerverträge. Die Marke VW verfügt über 20 Prozent Marktanteil. Auf Deutschlands Straßen fahren knapp 50 Millionen Autos, davon 30 Millionen Konzernprodukte. Das bietet riesige Geschäftschancen.

Was erwarten Sie vom Händlerkongress in Wolfsburg?

Wir erwarten von den Vertriebsverantwortlichen eine Sturmrede, um die Dringlichkeit des Wandels zu verdeutlichen. Außerdem erwarten wir eine Aussicht auf die Produkte der nächsten Jahre mit einer möglichst konkreten Mengenplanung. Zudem erwarten wir einen Fahrplan für die Markteinführung des ID.3.

Wie viele Händler vertreten Sie im VW- und Audi-Händlerverband?

Wir sprechen für 950 Eigentümer mit 2000 Betriebsstätten, in denen etwa 100.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Der Umsatz der Betriebe beläuft sich auf zusammen 45 Milliarden Euro.