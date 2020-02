„Wir brauchen grünes Licht der Sparkassenfamilie“

Ende 2019 hat die EU-Kommission die lang ersehnte Genehmigung für den Rettungsplan der Norddeutschen Landesbank (Nord-LB) erteilt. Jetzt melden sich auch die Kommunen wieder zu Wort: Sie wollen die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) aus der Nord-LB lösen und in eigener Trägerschaft übernehmen. Der Finanzierungsaufwand wurde bisher mit rund 500 Millionen Euro beziffert. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD), der auch Vorsitzender des Verwaltungsrats der Landessparkasse ist, wo die Kommunen Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Herr Markurth, auf Neujahrsempfängen zu Beginn dieses Jahres haben Sie erneut deutlich gemacht, dass die Kommunen eine eigene Landessparkasse wollen. Was bewegt die Kommunen, und wie groß ist die Einigkeit der kommunalen Gemeinden?

Die Einigkeit ist Gott sei Dank groß, sonst hätten wir auch gar keine Chance. Denn wir müssen die Sparkasse so herauslösen, wie sie im Moment ist. Das heißt, wir brauchen auch die Landkreise und Städte, denen es finanziell nicht so gut geht, beispielsweise Holzminden, Helmstedt oder Salzgitter. Gerade in den weiter entfernt gelegenen Kommunen ist das Braunschweigische sehr ausgeprägt.

Die Kommunen bewegen dabei nach wie vor die alten Themen: Dabei geht es zum einen um Tradition und Gerechtigkeit. Wir sind der einzige weiße Fleck in der Sparkassen-Landschaft, den es gibt. Mit der Landessparkasse in der Nord-LB als „Anstalt in der Anstalt“ haben wir eine Situation, von der wir nicht glauben, dass sie auf lange Sicht tragfähig ist.

Zum anderen sind wir der festen Überzeugung, dass Sparkassen nach wie vor wichtig sind, trotz des Niedrigzinses. Wenn man zehn Jahre zurückblickt, sieht man, dass es Sparkassen und starke Genossenschaftsbanken waren, die Deutschland davor bewahrt haben, in eine wirtschaftliche Krisensituation zu kommen.

Auch mit ihrem Profil als Mittelstandsfinanzierer...

Ja, und natürlich auch als Finanzierer für die Kommunen selbst. Wir machen viele Kreditgeschäfte mit den Sparkassen, momentan abgesichert über die Nord-LB. Wenn die Landessparkasse eigenständig wäre, könnte man das Kreditgeschäft auch noch eigenständiger lösen. Das ist das, was wir wollen. Der Mehrwert wird von uns gesehen. Meine Kollegen und Kolleginnen in den anderen Städten und Landkreisen im Geschäftsgebiet der Landessparkasse haben aber völlig zu Recht gesagt, dass wir diesen Mehrwert auch argumentieren können müssen – gegenüber der Öffentlichkeit, den Räten und Kreistagen.

Lassen Sie gerade gutachterlich prüfen, ob die Annahme, dass es eine wirtschaftliche Basis gibt und eine eigenständige Landessparkasse einen Mehrwert für die Kommunen generiert, haltbar ist?

Wir Kommunen werden Kredite aufnehmen müssen, wenn wir die Trägerschaft der BLSK übernehmen. Das muss gerechtfertigt sein gegenüber den jeweiligen Gebietskörperschaften und der Kommunalaufsicht. Da geht es nicht nur um Holzminden und Helmstedt, sondern auch um Braunschweig – unsere Stadt nimmt bereits Investitionskredite auf. Deshalb wird auch bei uns ganz genau hingeguckt: Wie sieht unser Businessplan aus? Wie kreditwürdig sind wir? Und wie wollen wir einen Kredit zurückzahlen?

Diese Fragen stehen alle zusätzlich noch unter der Voraussetzung, dass solch ein Kredit unsere jeweiligen kommunalen Haushalte nicht belasten darf – weil sie eben belastet genug sind. Wir müssen die Refinanzierung der Trägerschaft der Landessparkasse also aus dem Geschäft einer künftigen, eigenständigen Sparkasse sicherstellen. Die Erstellung eines solchen Businessplans haben wir in Auftrag gegeben.

Wie ist der Zeithorizont?

Wir erwarten die erste Rückmeldung vor Ostern. Parallel wollen wir dann in die Gespräche mit der Kommunalaufsicht einsteigen. Schon jetzt führen wir Gespräche mit dem Sparkassenverband Niedersachsen und dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in Frankfurt, die uns auch beratend begleiten. Von ihnen wollen wir zweierlei: Einmal, dass sie den Prozess intensiv begleiten. Zweitens sollen sie unseren Businessplan gegenprüfen.

Wir brauchen für unser Vorhaben die Rückendeckung und das grüne Licht der Sparkassenfamilie. Bisher gibt es zwar die politische Aussage der Sparkassen, dass sie den weißen Fleck im Braunschweiger Land rot anmalen wollen. Aber der DSGV ist auch Träger der neuen Nord-LB und hat damit ein Mitspracherecht bei der entscheidenden Frage, ob die Träger die Landessparkasse aus der Nord-LB herauslassen wollen.

Rechtlich ist das im neuen Staatsvertrag als Möglichkeit festgehalten.

Das Land Niedersachsen stellt aber die Bedingung, dass dabei kein Schaden für die Nord-LB entstehen darf. Jetzt ist die spannende Frage: Was wäre denn ein Schaden? Bilanziell wäre es recht einfach, dort würde kein Schaden entstehen. Aber was ist mit dem Rettungsplan, der in Brüssel vorgelegt wurde? Darin sind Erträge für die neue Nord-LB miteingerechnet, die auch die Erträge aus dem Sparkassenvertriebsgeschäft beinhalten – und die sind übrigens sehr optimistisch beziffert worden. Alle Träger der Nord-LB werden also genau hinschauen, ob durch das Herauslösen der Sparkasse der Nord-LB auf Ertragsseite ein Schaden entsteht, auch der DSGV. Wenn er sagt, dass es vielleicht sogar ganz klug wäre, die Landessparkasse herauszulösen, um die Komplexität der Bank zu verringern, ist das für uns gut.

Die Berechnung von Kompensationen und „Schaden“ dreht sich dabei um die Frage, wie viele Personen welchen Ertrag erwirtschaften. Wird die BLSK herausgelöst, geht bei der Nord-LB viel Personal raus. Zugleich ist die Ertragsgröße der BLSK eine sehr kleine, hilft aber im Volumen der Nord-LB.

Es werden im Zusammenhang mit der Kapitalisierung der BLSK unterschiedliche Summen genannt, die aber alle sehr hoch sind. Von 150 Millionen bis 500 Millionen Euro. Welche Last könnte auf die Kommunen bei der Kreditaufnahme zukommen?

Wir gehen im Moment von einer der mittleren Größenordnungen aus. Aber das soll gutachterlich festgestellt werden. Der Rest wäre Verhandlungsmasse mit dem Land.

Womit lässt sich denn rechtfertigen, dass letztendlich öffentliches Geld in die Neugründung einer Sparkasse gesteckt wird?

Die Kommunen würden die Erträge der Sparkasse bekommen, bisher war das kaum der Fall. Dabei reden wir über zig Millionen Euro. Nach allem, was wir wissen, wird 2019 das nächste Rekordjahr für die Landessparkasse sein. Sie funktioniert. Und mit diesem Geld könnten wir dann kommunales Vermögen schaffen.

Mit einer eigenständigen Sparkasse wollen wir stärker über Kreditlinien entscheiden können und damit Wirtschaftsförderung betreiben. Wir würden unsere eigenen Kredite anders absichern können als bisher, wir hätten die Personalhoheit und die Vertriebssteuerung bei der Sparkasse komplett bei uns.

Außerdem haben wir auch die Verpflichtung gegenüber einem anderen öffentlich-rechtlichen Institut, der Öffentlichen Versicherung. Bisher hat es gut funktioniert, miteinander Geschäfte zu machen. Das soll ausgebaut werden.

Und warum gerade jetzt eine Sparkasse auf kommunaler Basis?

Es schwingt bei uns ein bisschen die Sorge darüber mit, was passiert, wenn die neue Nord-LB nicht so reüssiert wie erhofft. Der Konsolidierungsdruck ist jetzt immens und geht weit in die Belegschaften hinein. Und da die Belegschaften der Landessparkassen und der Landesbank de jure nicht getrennt sind, trifft der Druck auch die Mitarbeiter der Sparkasse. Das ist zwar jetzt auch schon der Fall. Wenn sich der Konsolidierungsdruck aber noch einmal erhöhen sollte, dann wird das noch stärkere Auswirkungen haben auf das Geschäftsmodell, das wir in Braunschweig fahren.

Wenn die Nord-LB weiteres Personal abbauen müsste, würde also die besonders personalintensive Landessparkasse überdurchschnittlich betroffen sein?

Da reicht ein Blick auf die Zahlen: Wenn man sich anschaut, wie viel Personal hier beschäftigt ist, um welchen Betrag zu erwirtschaften, dann ist ein Sparkassenmodell mit Blick auf hohe Renditeerwartungen nicht optimal. Wir wollen aber die nachhaltige Sicherung des Sparkassenmodells für das Braunschweiger Land.

Wie groß ist das Interesse der kommunalen Familie an einer eigenständigen Sparkasse? Mussten Sie Kollegen überzeugen?

Ich war sehr angetan davon, dass einige unserer Kollegen und Kolleginnen sehr kampfbereit auftreten. Als Vorsitzender bin ich mit meinem Stellvertreter im Verwaltungsrat der Landessparkasse, Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU), mandatiert, in Frankfurt für unsere ganze Sparkassen-Region zu sprechen. Es gibt also großes Vertrauen.

Es ist so: Wenn wir nicht kommunal zusammenstehen, werden wir nicht die Kraft haben, in Hannover zu überzeugen, dass man uns auch den Weg gehen lässt. Es ist letztlich eine politische Entscheidung der Landesregierung. Wenn die Landesregierung sagt, das machen wir nicht, dann sollen sie wissen, dass es Ärger mit dem Braunschweiger Land gibt. Deshalb will eine Herauslösung gut vorbereitet sein, wir dürfen in Hannover nicht ohne „Munition“ dastehen, sondern müssen fachlich gut instruiert sein. Bisher läuft das mit dem niedersächsischen Sparkassenverband gut. Sie werden sich nicht finanziell beteiligen – das habe ich mir anders immer erhofft. Aber es gibt eine hundertprozentige Unterstützung.

Haben Sie auch die Unterstützung der Arbeitnehmervertreter?

Die Arbeitnehmervertreter gucken auf das Gesamtergebnis der Personalstellen. Und wenn die Gefahr bestünde, dass noch mehr Personal abgebaut werden würde durch die Trennung von BLSK und Nord-LB, dann wird das schwierig. Wir meinen aber, dass das nicht der Fall sein wird. Im Gegenteil: Wir wollen mit der Landessparkasse eben nicht in den Prozess des Personalabbaus mit hineingeraten.

Die Landtagsabgeordneten der Region haben 2019 einen Harz-Heide-Pakt besiegelt. Wie zufrieden sind Sie mit der Unterstützung der Abgeordneten für das Projekt eigenständige Landessparkasse?

Wenn wir erste Erkenntnisse aus der Begutachtung haben, werden wir alle Abgeordneten einladen und auf das Thema ansetzen. Eine Art Initiative aus dem Landtag heraus zur Sparkasse wäre gut und genau im Sinne des Harz- und Heide-Pakts.

Brauchen die Kommunen mit einer eigenständigen Sparkasse die Nord-LB denn trotzdem noch als Kreditfinanzierer?

Die Nord-LB ist dann viel weiter weg, weil sie nicht mehr direkt die Großkredite abdecken muss. Im Moment müssen wir bei größeren Finanzierungsvorhaben immer zuerst in den Kreditausschuss der Nord-LB. Das ist etwas misslich. Aber was eine Landesbank generell nutzt, ist noch einmal auf einer ganz anderen Ebene zu entscheiden. Wir haben die Nord-LB, und sie ist auch mit viel kommunalem Geld am Leben erhalten worden. Deshalb sollte sie es sinnvollerweise auch noch eine Weile geben.

Auch die Bafin muss bei der Trennung von BLSK und Nord-LB mit an Bord sein. Gibt es eine Einschätzung, wie kompliziert dieses Manöver sein wird?

Das wird im Wesentlichen Aufgabe des Nord-LB-Vorstands sein. Wir waren alle etwas überrascht, weil in den ersten Modellen einer deutlich verkleinerten Nord-LB die Landessparkasse nicht mehr zur Bank gehörte. Plötzlich war sie wieder drin.

Die Schwierigkeit ist nun, dass das neue Geschäftsmodell von Brüssel genehmigt wurde. Jetzt muss dargelegt werden, dass das Modell an sich noch funktioniert, auch wenn die BLSK rausfällt. Denn sie ist nicht wesentlich für die Nord-LB. Aber sie hat nun mehr Gewicht als vorher. Die Verhandlungen sind wie gesagt noch zu führen.

Bisher hatte man den Eindruck, die Kommunen waren sehr geduldig: Obwohl die BLSK im neuen Geschäftsmodell der Nord-LB eingeplant war, haben sie abgewartet, bis Brüssel den Rettungsplan abnickte. Warum haben Sie nicht mehr Druck gemacht?

Ich bin mir sicher, dass wir überhört worden wären, weil es in Hannover ganz andere Sorgen gegeben hat. Es ging um Milliarden und darum, einen möglichen großen Schaden für Niedersachsen abzuwenden. Wir hätten uns alles andere als Freunde gemacht, gerade auch bei den Sparkassen, wenn wir mit unseren Anliegen gestört hätten.

Durch unseren Hinweis, dass wir zunächst ruhig sind, aber wiederkommen, haben wir erreicht, dass im Staatsvertrag jetzt explizit das erste Mal steht, dass die Sparkasse auf Wunsch der Kommunen herausgelöst werden kann. Das ist erstmal nur eine Absichtserklärung, aber sie ist staatsvertraglich gesichert. Das ist ein großer Fortschritt.

Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir handwerklich alles gut machen, wird es am Schluss nur noch am politischen Willen der Träger liegen. Denn sowohl finanzpolitisch als auch kommunalaufsichtsrechtlich kann man mit den gleichen Zahlen für oder gegen eine Herauslösung argumentieren.

Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Ihr Unternehmen gelingt?

Über der Wasserlinie. Wir sind aber darauf angewiesen, dass wir gute fachliche Begleitung bekommen von den Sparkassen. Deshalb sind sie unser wichtigster Ansprechpartner und unser potenzieller Verbündeter. Bekommen wir sie nicht, schaffen wir es nicht.