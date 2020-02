Abgas-Kündigung von VW-Manager ungültig

VW wird im Abgas-Skandal auch den früheren Chef der Dieselmotoren-Entwicklung vorerst nicht los. Dieser hatte wie andere Manager gegen seine Kündigung geklagt und das Arbeitsgericht Braunschweig gab ihm am Montag Recht. Das entgangene Gehalt von knapp 17.000 Euro pro Monat erhält er nun rückwirkend.

Denn VW hatte bei der bei Kündigungen üblichen Anhörung des Betriebsrates angegeben, mehrere Zeugen hätten ausgesagt, der Ex-Hauptabteilungsleiter habe entschieden, die Betrugs-Software in den USA auch in den Nachfolgemotor des Betrugsmotors EA 189 einzubauen, in den EA 288 – zur Sicherheit, falls die Abgas-Grenzwerte nicht anders eingehalten werden konnten. Doch in der dritten Verhandlung des Kündigungsschutz-Prozesses wurde nun klar, dass dies nur ein Zeuge ausgesagt hat, der selbst bei dem Meeting, bei dem die Entscheidung fiel, dabei war. Die übrigen Zeugen hatten seine angebliche Entscheidung nur von Kollegen mitgeteilt bekommen. Damit steht es sozusagen Aussage gegen Aussage, denn der Ex-Manager bestreitet, diese Entscheidung getroffen zu haben.

Ein VW-Sprecher teilte bedauerte das Urteil im Anschluss. „Wir werden nun die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann entscheiden, ob wir in Berufung gehen.“

In einem anderen Punkt gaben die Richter hingegen dem Konzern Recht: VW muss den Kläger nicht in seiner alten Position weiterbeschäftigen, was dieser gefordert hatte. Freigestellt hatte das Unternehmen den Ex-Chef der Dieselmotoren-Entwicklung bereits kurz nach Bekanntwerden des Abgas-Betrugs vor rund vier Jahren. Gekündigt wurde ihm dann im August 2018, nachdem VW Einsicht in die Akten der Staatsanwaltschaft erhalten hatte. Seitdem hatte er auch kein Gehalt mehr erhalten. Diese entgangene Gehalt soll er laut dem Urteil nun nachgezahlt bekommen, abzüglich des Arbeitslosengeldes, das er bekam – allerdings ohne Bonuszahlungen, mit denen er bis zu seiner Kündigung insgesamt 41.000 Euro pro Monat verdient hatte.