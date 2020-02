Lindner kritisiert Verzögerungen bei Bau von Tesla-Fabrik

Tesla baut eine Fabrik in Grünheide bei Berlin. Bis zu 500.000 Autos sollen hier bald gebaut werden – in der Region entstehen tausende Jobs.

Tesla in Grünheide: So gigantisch wird die Gigafactory 4

Berlin. Rodungsstopp beim Bau der Tesla-Fabrik in Brandenburg: Deutschland trete bei Großprojekten zu oft auf die Bremse“, so FDP-Chef Lindner.

FDP-Chef Christian Lindner hat nach dem vorläufigen Stopp der Arbeiten für die Tesla-Fabrik in Brandenburg davor gewarnt, Investoren immer wieder Steine in den Weg zu legen. „Unabhängig von der konkreten Rechtsprechung sehe ich mit Sorge, dass wir bei Großprojekten in Deutschland allzu oft auf die Bremse treten“, sagte Lindner unserer Redaktion. Nötig sei eine „echte Planungsbeschleunigung“.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte die Rodung von zunächst rund 90 Hektar des Geländes am vergangenen Wochenende nach einer Beschwerde des Umweltverbands Grüne Liga vorerst gestoppt. Ab Juli 2021 will Tesla die Elektroauto-Produktion in Grünheide bei Berlin starten und jährlich bis zu 500.000 Fahrzeuge produzieren.

Geplante Tesla-Fabrik: Umweltschützer besetzen Gelände in Grünheide

Trotz des Rodungsstopps haben Umweltschützer am Montag nach eigenen Angaben das Gelände der geplanten Fabrik besetzt. Zwei Aktivistinnen befänden sich auf Bäumen auf dem Gelände, wie eine Sprecherin vor Ort der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. „Wir fordern, dass der Wald nicht abgeholzt wird, es gibt wegen der übereilten Rodung keinen Platz für Bedenken.“

Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort. Eine Umweltschützerin sei inzwischen von einem Baum heruntergeklettert, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera kreiste über dem Rodungsgelände.

Zur Zahl der Polizisten vor Ort wollte ein Sprecher keine Angaben machen. Spezialkräfte seien angefordert worden, die in der Lage seien, Umweltschützer von den Bäumen herunterzuholen, sagte er.

Im Januar hatten bereits zahlreiche Menschen gegen den Bau und die damit verbundene Rodung von Waldflächen demonstriert. Tesla-Chef Elon Musk ging daraufhin auf die Anwohner in Grünheide zu. Der Autobauer möchte Ende 2021 mit der Produktion starten. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten. (FMG/dpa)