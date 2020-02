Vodafone, Sky, McFit: Hier wird besonders oft gekündigt

Berlin. Zu hohe Kosten? Zu wenig Leistung? Kunden reichen jedes Jahr lauter Kündigungen bei Unternehmen ein. Wer ist am häufigsten betroffen?

Millionen Kunden verabschieden sich jedes Jahr von diversen Verträgen. Weil sie keine Lust mehr auf die teure Mitgliedschaft im Fitnessstudio haben, die sie sowieso kaum nutzen? Oder weil der Handyvertrag für den Preis einfach nicht mehr genug Leistung bietet?

Der Berliner Vertrags-und Kündigungsservice Volders hat für 2019 einen sogenannten Kündigungs-Index aufgestellt. Volders hat diejenigen Unternehmen gerankt, bei denen Kunden im vergangenen Jahr die meisten Kündigungen einreichten. Fast 700.000 Vertragsaufhebungen flossen in das Ranking ein.

Wer ist der große Verlierer? Fast fünf Prozent aller erfassten Kündigungen im Jahr 2019 gingen bei Vodafone ein – und zwar 38.400 Kündigungen. Unter den Top 5 sind ausschließlich Telekommunikationsanbieter. Hier finden Sie alle Informationen zur Studie.

Kündigungs-Index: Das sind die Top 10

1. Vodafone: 38.400 Kündigungen

2. O2: 31.500 Kündigungen

3. Telekom: 25.600 Kündigungen

4. Mobilcom-Debitel: 24.100 Kündigungen

5. 1&1: 16.200 Kündigungen

6. PVZ: 15.000 Kündigungen

7. McFit: 14.900 Kündigungen

8. Sky: 14.500 Kündigungen

9. Unitymedia: 9.600 Kündigungen

10. Weight Watchers: 9.300 Kündigungen

Wer kündigte - Mann oder Frau?

Bei den Top 5 lösten mehrheitlich Männer den Vertrag auf – und zwar zu 57 Prozent. Bei dem amerikanischen Diät-Anbieter Weight Watchers waren es hingegen zu 90 Prozent Frauen.

Was sind die Kündigungsgründe?

Für ein Viertel der Vodafone-Kunden, die den Vertrag beendeten, waren zu hohe Kosten ausschlaggebend. Bei 02 gefiel den Kunden das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Empfang nicht. Ein Drittel der Menschen, die ihre Mitgliedschaft im Fitnessclub McFit kündigten, nannten als Grund Zeitmangel.

Vodafone, Telekom und Co. – mehr zu den Telekommunikationsanbietern:

Gleich mehrere Netzanbieter waren in der vergangenen Woche von Störungen betroffen. Bei Telekom, Vodafone, 1&1 und O2 meldeten Kunden Internetausfälle. Telekom hat Ende Januar einen massiven Umbau angekündigt. Jeder fünfte Shop in Deutschland soll schließen. Das liegt vor allem am Online-Handel.

Die Justizministerin Christine Lambrecht will Verbraucher besser vor Kostenfall und Abzocke bei Handyverträgen schützen. (jb)