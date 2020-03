Sparkassen jetzt auch im Visier von Umweltschützern

Protest von Umweltgruppen richtet sich längst nicht mehr nur gegen die Privatwirtschaft und Privatbanken. Am Donnerstag demonstrierten rund 30 Mitglieder der „Fossil Free“-Kampagne aus Lüneburg gegen die „dreckigen“ Geschäfte der Sparkassen. Die Kundgebung fand am Tag der Pressekonferenz des Sparkassenverbands Niedersachsen vor dessen Zentrale in Hannover statt. Die Aktivisten forderten am Donnerstag ein „Divestment“ der öffentlich-rechtlichen Institute, also nicht länger in Kohle, Öl und andere fossile Energieträger oder etwa in die Rüstungsindustrie zu investieren.

Damit die Sparkassen wieder ihrer Gemeinwohlverpflichtung nachkommen, sollten sie klare Ausschlusskriterien für klimaschädliche und unethische Investitionen formulieren und befolgen. Außerdem sollten sie diese auch bei der Norddeutschen Landesbank und der Deka-Bank, die Fondsgesellschaft der Sparkassen, durchsetzen, hieß es auf einem Flyer der Gruppe.

„Nicht dafür da, Branchen zu diskriminieren“

Der Sparkassen-Präsident Thomas Mang bekundete vor den Pressevertretern seine Sympathie für junge Leute und deren Engagement, aber die Sparkassen „müssen sich nicht verstecken“, sagte er. Die öffentlich-

Die Kreide-Botschaften der Aktivisten wurden sogleich weggespült. Foto: Hannah Schmitz

rechtlichen Geldinstitute seien nicht dafür da, einzelne Branchen zu diskriminieren. Das widerspreche dem öffentlichen Auftrag der Sparkassen.

Nach der Pressekonferenz waren auch die Aktivisten verschwunden – hinterließen aber mit Kreide aufgemalte Botschaften auf dem Asphalt vor dem Sparkassen-Gebäude. Die hatten aber nicht lange Bestand – sie wurden eifrig von einem Sicherheitsmann weggespült.