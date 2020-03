„Große Nachfrage nach Kurzarbeit“

Braunschweig. Die Arbeitsagenturen in unserer Region stocken ihre Beraterteams auf. MAN kündigt Kurzarbeit an, die Salzgitter AG will ihre Produktion drosseln.

Das Coronavirus hinterlässt bereits tiefe Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Nach Angaben der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar, die auch für Salzgitter und Wolfenbüttel zuständig ist, sowie der Arbeitsagentur Helmstedt, die auch Wolfsburg und Gifhorn betreut, ist die Nachfrage von Unternehmen nach Kurzarbeit sprunghaft gestiegen. Zahlen sind derzeit aber noch nicht verfügbar.

Beide Arbeitsagenturen berichteten gegenüber unserer Zeitung von einem „deutlich gestiegenen“ Beratungsbedarf vieler Unternehmen. Die Teams in den Agenturen würden daher aufgestockt. Ein Sprecher der Agentur Braunschweig-Goslar sagte, die Anfragen kämen auch aus Branchen wie dem Dienstleistungssektor oder dem Hotel- und Gaststättengewerbe, die bislang eher wenig Kontakt zu den Arbeitsagenturen gehabt hätten.

VW kündigte bereits an, seine europäischen Werke zu schließen. Der japanische VW-Konkurrent Toyota teilte am Mittwoch mit, dass die Produktion in den europäischen Werken ebenfalls unterbrochen werde. Der zu VW gehörende Nutzfahrzeugbauer MAN will seine deutschen Werke ab nächstem Montag schließen . Davon betroffen ist das Komponentenwerk in Salzgitter. Der Stahlkonzern Salzgitter AG plant eine Kürzung seiner Produktion. Zu möglicher Kurzarbeit äußerte sich das Unternehmen nicht.