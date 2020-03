Verdi: Supermärkte schützen Mitarbeiter nicht ausreichend

In einem Supermarkt in Dresden installiert ein Mitarbeiter eine Plexiglasscheibe an der Kasse.

Die Mitarbeiter der Supermärkte und Baumärkte sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi nicht ausreichend vor einer Übertragung des Coronavirus geschützt. „Die Arbeitgeber tun so gut wie nichts, was den Schutz nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts angeht“, sagte Eberhard Buschbom-Helmke, Gewerkschaftssekretär im Verdi-Bezirk Südost-Niedersachsen, unserer Zeitung. Es stünden zu wenig Desinfektionsmittel an den Kassen und Abstandsregeln würden nicht eingehalten. Außerdem bauten die Märkte zum Schutz ihrer Mitarbeiter auch keine Glasscheiben am Kassenbereich auf. „Es wird viel zu wenig getan“, kritisierte Buschbom-Helmke.

„Baumarkt-Mitarbeiter sollten Laserpointer oder Teleskopstäbe nutzen“

Baumärkte erleben in diesen Tagen laut Gewerkschaft einen Kundenansturm – sie haben etwa im Gegensatz zu Möbelhäusern noch geöffnet. Würden dort im Durchschnitt 2000 Kunden pro Tag einkaufen, seien es jetzt 4000. „Sie kommen in Heerscharen“, sagte der Gewerkschaftssekretär. Verdi fordert, dass Supermärkte und Baumärkte am Ende des Förderbands einen weiteren Tisch hinstellen, damit Kunden ihre Waren dort abstellen und einpacken können. Mitarbeitern im Baumarkt empfiehlt die Gewerkschaft außerdem, bei der Kundenberatung Laserpointer, Taschenlampen oder Teleskopstäbe zu verwenden, um so Abstand zu den Kunden einhalten zu können. Außerdem sollten die Geschäfte und Märkte zügig dazu übergehen, Glasscheiben an den Kassen aufzustellen.

„Beschäftigte müssen auf Notbetreuung zugreifen können“

Wie der Verdi-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen am Donnerstag mitteilte, gingen die Beschäftigten in Lagerstandorten und im Verkauf sowieso schon „auf dem Zahnfleich“ – wegen der zusätzlichen Arbeitsbelastung durch die Hamsterkäufe. Zusätzliche Belastungen gebe es nun durch die Sonder-Erlaubnis für erweiterte Öffnungszeiten auch am Sonntag. Landesleiter Detlef Ahting forderte verpflichtende Weisungen: „Ohne die vielen von den insgesamt 300.000 niedersächsischen und 28.000 Bremer Beschäftigten im Handel, die die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen, könnten wir diese außergewöhnliche Situation nicht stemmen“, erklärte er. Als systemrelevante Branche dürfte sie zudem nicht schlechter gestellt werden als andere Branchen. Deshalb müsste den Beschäftigten im handel – wie bereits zum Beispiel denen im Gesundheitsbereich – die Sorge um die Betreuung der Kinder und Angehörigen abgenommen werden. Auch Mitarbeiter des Einzel- und Versandhandels sowie des Groß- und Außenhandels müssten auf Notdienste in Schulen und Kindergärten zugreifen können.