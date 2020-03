Coronavirus: Wie bekommt man die Hilfsgelder der Regierung?

Tausende Einzelhändler, Restaurants, Hotels sind in der Corona-Krise geschlossen. Viele Selbstständige fürchten mangels Aufträgen um ihre Existenz. Beschäftigte in Kurzarbeit können ihre Mieten nicht bezahlen. Die Bundesregierung hat für viele Gruppen Hilfen in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt....