Fr, 03.04.2020, 16.27 Uhr

Angesichts der massiven Engpässe bei medizinischer Schutzkleidung bindet der Bund verstärkt die deutsche Wirtschaft in Einkauf und Verteilung ein. Medizinische Schutzmasken fehlen derzeit vielerorts in Kliniken, Arztpraxen sowie in der Alten- und Krankenpflege.