Corona-Krise: Galeria Karstadt Kaufhof will Öffnung der NRW-Filialen vor Gericht erzwingen

Der um sein Überleben kämpfende Warenhaus-Riese Galeria Karstadt Kaufhof geht nun gerichtlich gegen die weitere Schließung seiner Filialen in Nordrhein-Westfalen vor. Wie das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster am Freitag mitteilte, hat der Essener Konzern dort neben anderen nicht genannten...