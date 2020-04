VW fordert staatliche Kaufprämien für Neuwagen

Volkswagen stehen in Emden zur Verschiffung bereit.

Wolfsburg. So soll die Autoindustrie wieder in Schwung kommen. Auto-Experte, Umweltschützer und Grüne: Gefördert werden müssen vor allem Elektro-Autos.

Erste Hinweise von VW und BMW gab es bereits. Nun legte Ralf Brandstätter, operativer Chef der Marke VW, nach. Im Interview mit dem „Handelsblatt“ fordert er ein staatliches Förderprogramm für den Kauf von Neuwagen. „In dieser Situation sollte eine Prämie breit angelegt sein und auch moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor umfassen. Die bisherige Förderung von Elektrofahrzeugen sollte fortgesetzt werden“, sagte er. Die staatliche Förderung könne sich an dem dadurch eingesparten CO 2 -Ausstoß orientieren.

Eine Förderung der Autoindustrie könne den Startschuss für eine Belebung der gesamten deutschen Wirtschaft geben, sagte Brandstätter. Zumal die Autoindustrie 10 Prozent zur deutschen Wirtschaftsleistung beitrage. Das Durchschnittsalter der Pkw in Deutschland betrage 9,6 Jahre, 19 Millionen Fahrzeuge erfüllten die Schadstoffnorm Euro 4 oder lägen sogar noch darunter. Durch schadstoffärmere Neuwagen könne der Fahrzeugbestand in Deutschland mit Hilfe der staatlichen Kaufprämien umweltgerecht erneuert werden. An den Klimazielen werde VW nicht rütteln, sagte Brandstätter. „Klimaschutz bleibt eine Menschheitsaufgabe. Daran ändert die Corona-Pandemie überhaupt nichts.“

Brandstätter forderte nicht nur den raschen Start einer Kaufprämie. Zugleich könne Deutschland durch zügiges Handeln für eine Initialzündung sorgen, die weitere europäischen Staaten dazu bewegen könne, eigene Programme aufzulegen. Vorbild für die Forderungen des VW-Managers ist die Abwrackprämie, mit der die Bundesregierung die Autoindustrie in der Finanzkrise 2009 unterstützt hat. Damals erhielt jeder Käufer eines Neuwagen 2500 Euro, wenn er sei altes Auto verschrotten ließ. „Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert“, sagte Brandstätter.

Frank Schwope, Auto-Analyst der Nord-LB in Hannover, sieht zwar durchaus Vorzüge in einer Kaufprämie für Neufahrzeuge. „Sie würde der Industrie kurzfristig helfen“, sagte er unserer Zeitung. Allerdings könne dies eine Scheinrechnung sein, weil die Gefahr bestehe, dass Autofahrer den Kauf eines Neuwagens wegen der Prämie vorziehen. In diesem Fall käme es lediglich zu einer zeitlichen Verschiebung.

Nach seiner Einschätzung wäre es hilfreicher, wenn der Staat den Bürgern beispielsweise 1000 Euro für den Konsum zur Verfügung stellen würde. Sie könnten dann selbst entscheiden, für welche Investition sie dieses Geld verwenden oder was sie abwracken möchten. „Das wäre gerechter gegenüber den Bürgern und gegenüber den Unternehmen“, sagte Schwope. Zumal nicht nur die Autoindustrie durch die Corona-Krise geschwächt werde.

Professor Stefan Bratzel, der das Autoinstitut der Fachhochschule in Bergisch Gladbach leitet, sieht sehr wohl die Probleme, vor denen die Autobranche steht: volle Läger, ein Handel, der erst jetzt wieder in Schwung kommt. „Der Abverkauf muss wieder anlaufen“, unterstreicht er. Das könne aber nur mit entsprechender Nachfrage gelingen. Weil aber vielerorts kurzgearbeitet werde, mit steigenden Arbeitslosenzahlen und einer Rezession gerechnet werden müsse, sei die Unsicherheit der Konsumenten groß. „Vor diesem Hintergrund kann eine staatliche Prämie helfen“, sagte Bratzel unserer Zeitung.

Staatliche Unterstützung müsse allerdings sehr zielgerichtet eingesetzt werden, betonte er. Bratzels Ansatz: Kommen Kaufprämien, dann soll damit vor allem der Erwerb von umweltfreundlichen Elektro-Fahrzeugen gefördert werden. Seine Rechnung: 80 Prozent der staatlichen Förderung sollten in Stromer fließen, 20 Prozent in besonders sparsame Verbrenner. Dabei sei eine Kaufprämie von 1000 Euro für Verbrenner-Modelle und von 4000 Euro für E-Autos angemessen. Stromer hätten es derzeit besonders schwer: Zur Unsicherheit, die durch Corona ausgelöst wurde, kämen noch Vorbehalte gegenüber den noch relativ neuen Elektro-Antrieben.

Mit der von ihm favorisierten Strategie könnten nach Einschätzung Bratzels gleich zwei Ziele erreicht werden: Das Anschieben der Auto-Konjunktur und das Erreichen der CO 2 -Ziele. „Es darf auf keinen Fall dazu kommen, dass die Corona-Krise gegen die Klimaziele ausgespielt wird“, sagte er. Das würde nicht nur die Klimapolitik unterlaufen, sondern die Autobauer strategisch zurückwerfen. Ein Haken an Bratzels Ansatz: Es würden vor allem Hersteller profitieren, die entsprechende E-Modelle im Angebot haben. Hier könnte Vorsprung durch Technik also ein echter Marktvorteil sein.

Die Umweltschutz-Organisation BUND forderte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur ebenfalls, dass staatliche Kaufhilfen an ökologische Kriterien geknüpft sind. Der Kauf von Autos mit Verbrennungsmotor dürfe nur für eine kurze Zeit gefördert werden. Ausgenommen werden müssten Autos, die nicht die Abgasnorm Euro 6d erfüllten und deren CO 2 -Ausstoß höher liege als 95 Gramm je Kilometer. Der BUND sprach sich ferner dafür aus, den Kauf besonders umweltschädlicher Modelle zu verteuern.

Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, lehnt eine staatliche Kaufprämie für Verbrenner ab: „Es braucht jetzt keine Abwrackprämie 2.0 für schmutzige Diesel- oder Benzin-Autos. Das hilft weder dem Klimaschutz noch trägt es zur Transformation der Automobilindustrie bei, bei der sich Volkswagen mit seinem Fokus auf Elektroautos auf den richtigen Weg gemacht hat. Mit einer Abwrackprämie für Diesel- oder Benziner würden wir hunderte Millionen Euro, die uns bei der Verkehrswende keinen Schritt weiterbringen, verschwenden.“ Kaufprämien dürften nur für Fahrzeuge mit emissionsfreien Antrieben gewährt werden. Kindler: „Jetzt sollten wir verstärkt in den Ausbau von Bus- und Bahn, die Digitalisierung und den Radverkehr investieren. Solche Investitionen haben eine doppelte Rendite, denn sie tragen zur konjunkturellen Erholung bei und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz.“ Der Grünen-Politiker bringt zudem Kaufprämien für Elektrofahrräder und E-Lastenräder ins Spiel. „Davon hätten auch Menschen was, die sich kein Autos leisten können. Das würde wirklich die Verkehrswende voranbringen und den Umstieg auf saubere Mobilität fördern.“