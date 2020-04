Niedersachsens Wirtschaft könnte um bis zu 8 Prozent schrumpfen

Die Konsequenzen der Coronaviruskrise dürften die Wirtschaft in Niedersachsen im laufenden Jahr in einen tiefen Abschwung stürzen (Symbolbild).

Die Konsequenzen der Coronaviruskrise dürften die Wirtschaft in Niedersachsen im laufenden Jahr in einen tiefen Abschwung stürzen. Das geht aus der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern im Land (IHKN) hervor. „Bisherige Schätzungen zum Wachstum waren deutlich zu optimistisch“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Kammerverbunds, Horst Schrage, am Freitag in Hannover. „Auf der Basis unserer Umfrage gehen wir für Niedersachsen 2020 von einem Rückgang von bis zu acht Prozent aus“, hieß es zur erwarteten Entwicklung der Wirtschaftsleistung.

Besonders Handel, Gastgewerbe und Dienstleistungsunternehmen, aber auch viele Industriebetriebe hätten bereits in den zurückliegenden Wochen „einen nie gesehenen Absturz“ hinnehmen müssen, sagte Schrage der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt geht es in den meisten Branchen langsam wieder los. Es gibt aber zahlreiche Faktoren, die ein normales Geschäft verhindern. Das gilt für nahezu alle Branchen.“

IHKN: Schnelles Hochfahren der Industrie ist unwahrscheinlich

Schrage wies etwa auf die hohe Exportabhängigkeit der Industrie hin – nach wie vor unterbrochene Lieferketten machten Probleme. „Einerseits fehlen Teile für die Produktion, andererseits können Maschinen im Ausland aufgrund von Quarantänebestimmungen nicht montiert werden. Eine Abnahme durch Kunden findet nicht statt, Zahlungen stehen aus.“

Allgemein betonten die IHKN mit Blick auf die Verflechtungen in der Wirtschaft, ein schnelles Hochfahren der Industrie sei aus derzeitiger Sicht unwahrscheinlich. Auch wegen der ohnehin angespannten Konjunktur in vielen Ländern und der Konsumzurückhaltung vieler Verbraucher in der Krise sei nur „eine allmähliche Normalisierung“ realistisch. „Zwischenzeitliche Lockerungen des Lockdowns in einzelnen Branchen zeigen nur langsam Wirkung, andere Branchen wie der Tourismus sind weiterhin still gelegt.“

62.000 niedersächsische Betriebe wegen Corona in Kurzarbeit

Landesweit hätten knapp 62.000 Betriebe Kurzarbeit für über 800.000 Beschäftigte angezeigt. Sie wollten möglichst viele Jobs erhalten, Entlassungen kämen nur in Einzelfällen vor. „Für viele Unternehmen werden aber auch zum Jahresende normale Geschäftsentwicklungen noch nicht wieder erreichbar sein“, glaubt Schrage. Aktuell sei die Lage in der Wirtschaft Niedersachsens unterm Strich „katastrophal“.

Der Indikator für das konjunkturelle Klima sackte im ersten Quartal um mehr als die Hälfte von zuletzt 102 auf noch 48 Punkte ab. Wie die Befragung von etwa 1500 niedersächsischen Unternehmen weiter zeigte, sehen 71 Prozent der Betriebe vor allem in der weggebrochenen Inlandsnachfrage etwa durch Einkommensausfälle ein großes Risiko - vor einem Jahr hatten nur 43 Prozent diesen Faktor genannt. Sorge um die Industrienachfrage aus dem Ausland machen sich 57 Prozent (April 2019: 34 Prozent). Auch Finanzierungsrisiken werden mehr betont.

Bei den Umsätzen im Gesamtjahr 2020 rechnen 5 Prozent der Teilnehmer der Umfrage mit einem Einbruch um mehr als die Hälfte. Für 15 Prozent liegt die Kalkulation der Rückgänge bei einem Viertel bis zur Hälfte, weitere 43 Prozent erwarten ein Minus, nur 2 Prozent ein Erlösplus. dpa

