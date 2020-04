Auch im vergangenen Jahr boomten Immobilien in unserer Region ungebrochen. Die Folgen der Corona-Krise auf den Markt lassen sich derzeit nur erahnen – zumindest ein Dämpfer scheint aber sicher.

„Gehen wir davon aus, dass die Zinsen niedrig bleiben und die Banken ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten können, wird der Immobilienmarkt seitwärts tendieren oder ganz leichte Steigerungen haben“ prognostiziert für den diesjährigen Braunschweiger Markt Dirk Teckentrup, Schatzmeister der Grundstücksbörse Braunschweig, einem Zusammenschluss von vier Braunschweiger und einem Wolfsburger Makler-Unternehmen. „Wenn allerdings durch Firmenpleiten größere Arbeitslosigkeit und Bankenprobleme drohen sollten, könnte es zu teils empfindlichen Preisrückgängen im Immobilien-Sektor kommen.“

Mit Blick auf die Büroflächen in Wolfsburg erwartet Michael Kellner, mit seinem Wolfsburger Unternehmen ebenfalls Mitglied der Grundstücksbörse: Infolge der Corona-Pandemie würden Firmen vermehrt auf alternative Arbeitsplätze wie das Homeoffice zurückgreifen. „Dadurch werden die großen Flächen nicht mehr ausgelastet, und die Nutzungsgrößen gehen zurück.“ Das sei auch dem ständig größer werdenden Kostendruck geschuldet. Ob dies zu sinkenden Preisen führt, lasse sich im Moment aber noch nicht absehen.

Die Grundstücksbörse ist jedoch zuversichtlich: „Auf jeden Fall wird die Immobilie als Sachwert weiterhin gefragt sein“ – sowohl für den Selbstnutzer als auch für den Kapitalanleger. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erwartet allerdings, dass die Immobilienpreise infolge der Corona-Krise stagnieren oder leicht sinken werden. „Ausgehend von möglichen Insolvenzen und vermehrter Arbeitslosigkeit dürften die künftigen Mietpreiserwartungen vermindert werden, weil den Haushalten insgesamt weniger Einkommen zur Verfügung steht“, heißt es in einer aktuellen IW-Studie. „Dies könnte sich tendenziell negativ auf die Wohnungspreise auswirken.“ Die Preise könnten in diesem Jahr um bis zu zwölf Prozent sinken. Andererseits bremsten stark sinkende Zinsen den Preisverfall. Denn dann sind Immobilien im Vergleich zu anderen Anlageformen attraktiver.

Die Volkswirte der Landesbank Helaba glauben ebenfalls, dass sich der Immobilienmarkt einem Einbruch der Wirtschaft nicht entziehen kann: Alle Immobilienzyklen in Deutschland hätten in den vergangenen Jahrzehnten mit einer Rezession geendet.

„Bei Mieten kaum Rückgänge zu erwarten“

Bei den Mieten erwartet das IW hingegen kaum Rückgänge. In Krisen stagnierten diese oft – Eigentümer nähmen eher Leerstand als eine Mietsenkung in Kauf. Auch der Immobilienverband Deutschland (IVD) geht davon aus, dass die Corona-Krise langfristig nicht zu sinkenden Mieten in den großen Städten führen wird. „Unsere These lautet: Die Nachfrage auf dem Mietwohnungsmarkt wird weiterhin hoch sein und der Wohnraum weiterhin knapp bleiben“, so IVD-Präsident Michael Schick. Für 2020 rechnet er mit einer Mieten-Entwicklung ähnlich wie im Vorjahr. Damals waren die Mietpreise bundesweit im Schnitt um rund drei Prozent gestiegen.

Das IW hält das Potenzial für eine Steigerung der Mieten allerdings für beschränkt, denn die Einkommen dürften weniger stark steigen als vor der Krise. Große Wohnungskonzerne haben Mietern bereits Zugeständnisse gemacht, LEG Immobilien zum Beispiel verzichtet vorerst auf Mietsteigerungen. Auch Vonovia sieht wegen der Pandemie bis auf Weiteres von höheren Mieten ab; und die Deutsche Wohnen hat zugesagt, Zahlungen zu stunden. „Die rosigen Zeiten für Vermieter sind vorbei, und der Verhandlungsspielraum für Mieter könnte wieder wachsen“, sagt IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer.

2019 war die Nachfrage nach Immobilien in unserer Region laut Grundstücksbörse unverändert hoch, wodurch die Preise stiegen, auch in den umliegenden Landkreisen um etwa fünf Prozent. Für Wolfsburg zum Beispiel berichtet Kellner, durch das geringe Angebot seien die Preise rasant gestiegen. In bestimmten Lagen seien die Verkehrswerte für Einfamilien- und Reihenhäuser sowie Doppelhaushälften stark überboten worden. Ähnlich habe es sich auf dem Mietmarkt verhalten; in Neubaugebieten seien die Mieten nur noch von bestimmten Berufsgruppen oder Doppelverdienern zu stemmen.

200.000 bis 875.000 für ein Einfamilienhaus in Braunschweig

In Braunschweig kletterten die Preise für Einfamilienhäuser nach Angaben der Grundstücksbörse 2019 auf 200.000 bis 875.000 Euro; Villen in Spitzenlagen kosteten auch mehr. 2018 hatten sich die Preise noch zwischen 190.000 und 850.000 Euro bewegt. Neben Einfamilien- seien auch Reihen- und Doppelhäuser weiterhin stark nachgefragt gewesen, auch in Randlagen mit guter Verkehrsanbindung.

Die Baulandpreise in der Löwenstadt seien stark gestiegen, auf nun 230 bis 480 Euro pro Quadratmeter inklusive Erschließung. Im Jahr zuvor hatte der Quadratmeterpreis noch 30 Euro darunter gelegen – trotzdem sei die Nachfrage 2019 überaus rege mit langen Wartelisten für neue Baugebiete gewesen.

Neu gebaute Wohnungen kosteten im vergangenen Jahr beim Erstbezug 950 bis 5000 Euro pro Quadratmeter, während dieser 2018 noch für 900 bis 4800 Euro zu haben war. In guten Lagen von Braunschweig sei eine größere Zahl neuer Häuser der Premium-Klasse gebaut und gut verkauft worden. Wohnungen aus dem Bestand seien ebenfalls stark gefragt gewesen, auch vermietete Eigentumswohnungen als Kapitalanlage.

Für Mietwohnungen wurden 2019 zwischen 6,20 und 10,50 Euro pro Quadratmeter fällig, nach 6 bis 11 Euro im Jahr zuvor. Bei einem Erstbezug kostete der Quadratmeter 10,50 bis 15 Euro, während die Preise 2018 noch bei 10 Euro begannen. Die zahlreichen neuen Mietwohnungen vor allem in Braunschweig, Wolfenbüttel und Wolfsburg hätten den Mietmarkt spürbar entlastet, berichtet die Grundstücksbörse. Das gelte allerdings nicht für preiswerteren Wohnraum. „Familien mit mehr Raumbedarf mussten in Randgebiete oder ländliche Regionen ausweichen.“

Die Renditeerwartungen sanken mit der Entspannung am Braunschweiger Mietmarkt. Denn während Wohn- und Geschäftshäuser stark gefragt, aber selten im Angebot und teuer waren, seien die Mieteinnahmen für Wohnungen wenig gestiegen. „Nur mit sehr geringen Renditeerwartungen konnten diese Immobilien erworben werden“, so die Grundstücksbörse: für den 14- bis 27-fachen Jahresmietwert. Möglich machten es niedrige Zinsen.