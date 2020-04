„Corona trifft zuerst schwache und ausgemolkene Firmen“

Fibav-Bauprojekt in Bornum am Elm.

Bei der Vergabe öffentlicher Hilfsmittel für Unternehmen in der Corona-Krise sollte noch viel genauer hingeschaut und geprüft werden als bisher, damit das Geld nicht an falscher Stelle landet. Das fordert Sven Hansmeier (44), Chef der Fibav-Gruppe aus Königslutter. Das Unternehmen errichtet bundesweit Ein- und Mehrfamilienhäuser, beschäftigt 450 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr eine Gesamtleistung von 122 Millionen Euro. Im Telefon-Interview mit unserer Zeitung spricht der Unternehmer über das Bauen in Corona-Zeiten, Schutzmaßnahmen und das Leben auf Pump.

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Herr Hansmeier, wie geht die Fibav-Gruppe mit der Corona-Krise um? Um es vorweg zu nehmen: Ich mag den Begriff Shutdown nicht. Die Corona-Krise führt zwar zu vielen Einschränkungen, dennoch arbeiten zahlreiche Betriebe weiter. Dazu gehören auch wir. Von Stillstand kann also keine Rede sein. Fibav-Chef Sven Hansmeier. Foto: Mirna Abbas / Fibav Das heißt Fibav ist im Normalbetrieb? Ja, im Rahmen der Möglichkeiten. Allerdings haben sich die Arbeitsbedingungen geändert. Wir haben schon Anfang März und damit sehr früh einen eigenen Krisenstab eingerichtet, um uns vorzubereiten. Natürlich kommt es auch bei uns zu vielen Einschränkungen: Unsere Kantine und die Sozialräume sind geschlossen. Es gibt Betretungsverbote innerhalb des Unternehmens, zum Beispiel von Etage zu Etage. Die Kolonnen werden strikt getrennt und vom Meister unter freiem Himmel eingewiesen. Bauherrengespräche führen wir nur noch per Videokonferenz oder auf der Baustelle. Und für den Eigenbedarf lassen wir Schutzmasken herstellen. In einem täglichen Newsletter informieren wir unsere Mitarbeiter über den Stand der Dinge. Das gehört zu meinem Ansatz der klaren und straffen Führung, weil ich überzeugt bin, dass sie Sicherheit und Halt vermittelt. Arbeiten ihre Mitarbeiter im Homeoffice? Nur vereinzelt. Unsere Handwerker können ohnehin nicht ins Homeoffice. Ich sehe das Thema kritisch, weil es zu einer Klassengesellschaft und sozialen Differenzierung innerhalb des Unternehmens führen kann. Nicht alle Arbeitsplätze sind tauglich fürs Homeoffice. Deshalb bieten wir es vorrangig an, wenn es zum Beispiel zu Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung kommt. Kurzarbeit ist für Ihr Unternehmen kein Thema? Nein, wir haben nach wie vor zu tun. Unsere Auftragslage wird uns gut über das Jahr 2020 tragen. Wir betreuen derzeit 300 Baustellen und haben in diesem Jahr bisher 150 Bauanträge gestellt. Das ist ein sehr ordentlicher Wert. Im ersten Quartal haben wir unsere Vertriebsumsatz sogar um eine Million Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 26 Millionen Euro gesteigert. Auch jetzt registrieren wir noch eine erhöhte Nachfrage. Die Baubranche kann also durchatmen? Nicht überall. Es muss schon damit gerechnet werden, dass sich bei großen Bauprojekten in den Metropolen institutionelle Investoren zurückhalten. Das ist aber nicht unser Geschäft. Ich erwarte bei uns zumindest keine nachhaltige Verschlechterung. Sondern? Es könnte zu einer Delle kommen, die sich aber über das Jahr 2021 konsolidieren dürfte. So könnten potenzielle Bauherren mit eher geringem Einkommen ihr Bauvorhaben noch verschieben. Diese Bevölkerungsgruppe ist meist die erste, die in Krisenzeiten getroffen wird. Hinzu kommt, dass Baugrundstücke fehlen und sie dadurch immer teurer werden. Außerdem haben die Kommunen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Dadurch verzögern sich die Bearbeitungszeiten unter anderem für Bauleitplanungen. Ist das schon zu spüren? Ja, wir haben in diesem Jahr in der Region Braunschweig über 100 Baugrundstücke für eigene Erschließungsmaßnahmen eingeplant. Es gibt derzeit kein Vorankommen in den Behörden, Entscheidungen werden von Monat zu Monat geschoben. Das könnten noch echte Bremsen werden – mit negativen Auswirkungen auf unser Geschäft und die Branche. Ihr Unternehmen legt einen großen Wert auf die Ausbildung. Stellen Sie auch im Corona-Jahr so viele Lehrlinge ein wie sonst? Ja, unsere Ziel sind 50 bis 70 Auszubildende. Aktuelle beschäftigen wir 64, gerade haben wir die Verträge für 19 neue Azubis unterschrieben, die im Sommer bei uns anfangen. Wir stellen aber auch weiter Fachkräfte ein, zum Beispiel Bauingenieure. Ist es für Sie eine Entlastung, dass nun der Berufsschulbetrieb wieder beginnt? Nein, ich halte den Beginn wegen der Infektionsgefahr sogar für verfrüht. Besser wäre es gewesen, noch zu warten. Der versäumte Unterrichtsstoff hätte im nächsten Jahr nachgeholt werden können, zum Beispiel mit Samstagsunterricht. Sie sagten eingangs, dass es keinen Shutdown, keinen Stillstand, gebe. Für einige Branchen wie das Gaststättengewerbe, den Handel oder auch die Industrie aber schon. Da muss man differenzieren. Gaststätten, Hotels und teilweise auch der Handel wurden aufgrund staatlicher Anordnung geschlossen. Die Industrie hat die Produktion zum Teil eingestellt, weil sie nicht auf die Risiken eingestellt war. Kann man sich auf einen Virusbefall vorbereiten? Naturkatastrophen, und dazu zähle ich Corona im erweiterten Sinn, müssen in einem gewissen Rahmen Bestandteil eines Risikomanagements sein. Was müssen die Konsequenzen aus Ihrem Ansatz sein? Wir müssen bei der Verteilung staatlicher Mittel ganz genau hinschauen. Galeria-Karstadt-Kaufhof zum Beispiel war schon vor der Corona-Krise wirtschaftlich stark angeschlagen, weil die Zeit der großen Warenhäuser vorbei ist. Ich bin überzeugt, dass Corona zuerst Unternehmen trifft, die schwach sind oder ausgemolken werden. Was meinen Sie mit ausgemolken? Es gibt leider zu viele Unternehmen, die zwar erfolgreich sind, aber allein aus dem laufenden Einkommen leben müssen, weil deren Überschüsse privat von den Gesellschaftern abgeschöpft werden. Im Prinzip leben diese Betriebe ständig auf Pump. Es kann doch nicht sein, dass sie nun vom Staat – also der Allgemeinheit – alimentiert werden. Was schlagen Sie vor? Bevor eine Förderung bewilligt wird, sollte geschaut werden, wie der Geschäftsverlauf in den vergangenen drei Jahren war und wie viel Gewinn aus dem Unternehmen rausgezogen wurde. Wird ein Grenzwert überschritten, muss der Unternehmer verpflichtet werden, zunächst selbst in seinen Betrieb zu investieren, bevor er Staatsgeld erhält. Es wäre für die öffentliche Hand sicherlich zunächst eine Herausforderung, eine entsprechende Systematik zu entwickeln. Das wäre aber der gerechteste Weg, weil das Ausschütten von staatlicher Förderung auch zu Marktverzerrungen führen kann. Erfüllen Sie Ihren eigenen Anspruch? Fibav feiert im nächsten Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Es ist von jeher unser Grundsatz, dass die Eigenkapitalquote des Unternehmens über 50 Prozent liegen muss, damit wir solide aufgestellt sind. Es gab bei uns niemals eine Gewinnabschöpfung, die dazu geführt hätte, dass dieser Wert unterschritten wird – und diesem Grundsatz bleiben wir treu. Wir wollen auch nicht auf Pump leben und leasen deshalb zum Beispiel keine Fahrzeuge, sondern kaufen sie, wenn wir es uns leisten können. Dafür fahren wir einen Dienst-Passat aber auch schon mal acht Jahre – er ist doch ein gutes Auto. Wie sehen Sie die Situation im Gaststätten- und Hotelgewerbe, das ebenfalls schließen musste? Bei ihnen können und müssen wir es uns als Gesellschaft leisten, sie durch die Krise zu tragen. Dafür sind wir stark genug. Wie positionieren Sie sich als Unternehmer in der Diskussion um die Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen? Die Menschen sollen arbeiten, einkaufen und konsumieren, aber nur unter strengen Schutzmaßnahmen. Die privaten Beschränkungen sollten so lange wie möglich so eng und streng wie möglich aufrechterhalten werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder hochgefahren werden können, ohne dass es zu einer zweiten Infektionswelle kommt. Die würde uns viel stärker treffen als die erste.