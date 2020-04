Dax mit deutlicher Erholung

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Erfreuliche Geschäftszahlen der Deutschen Bank und von Bayer sowie positive Impulse aus Übersee haben den Dax heute angetrieben. Nach der schwachen Vorwoche zog der deutsche Leitindex im frühen Handel um 2,51 Prozent auf 10.595,41 Punkte an.

Am Freitag hatte sich bereits die Wall Street stark ins Wochenende verabschiedet und die asiatischen Börsen folgten am Morgen dem Trend.

Für den MDax ging es zum Wochenstart um 1,40 Prozent auf 22 552,61 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann gut 2 Prozent.

Nach wochenlangem Stillstand wegen der Corona-Pandemie lockern einige Staaten vorsichtig und schrittweise ihre teils einschneidenden Beschränkungen im Alltags- und Wirtschaftsleben. So können etwa Läden unter strengen Auflagen wieder öffnen. Vor diesem Hintergrund ist laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners der Optimismus der Anleger zurück.

Die Deutsche Bank ist überraschend gut ins Jahr gestartet. Der Gewinn ging zwar zurück, fiel aber deutlich besser aus als Analysten erwartet hatten. Die Aktien der Deutschen Bank schnellten an der Dax-Spitze um mehr als 10 Prozent in die Höhe. Im Kielwasser dessen zogen die Anteilsscheine des Wettbewerbers Commerzbank als Favorit im MDax um 6,5 Prozent an.

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer trotzte auch dank einer hohen Nachfrage im Agrargeschäft sowie nach dem Gerinnungshemmer Xarelto der Corona-Krise und übertraf die Erwartungen. Die Anleger honorierten dies mit einem Plus von fast drei Prozent.

Der Sportartikelhersteller Adidas aber erlitt im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie einen Umsatz- und Gewinneinbruch. Die in den letzten Tagen stark unter Druck geratenen Anteilsscheine machten am Montagvormittag jedoch anfängliche Verluste wett und legten zuletzt um knapp 4 Prozent zu.

Den Papieren der Lufthansa half die Aussicht auf ein milliardenschweres Rettungspaket. Dabei gehe es um ein Volumen von neun bis zehn Milliarden Euro, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Die Anteilsscheine der Lufthansa schossen um rund sieben Prozent in die Höhe.